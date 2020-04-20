染疫高峰期過 股債市緩步回升

一週回顧及表現

成熟市場

1. 成熟國家新增死亡人數降至數週新低，各國開始考慮重啟經濟，激勵全球股市表現，然而在新興國家的俄羅斯、印度、新加坡，和日本危機則尚未解除，全球股市上漲 2.21%；

2. 美國過去一個月失業人數超過 2,200 萬人，三月份零售銷售數據較前月下降 8.7%，為 1992 年以來最大降幅，工業生產月變化 -5.4%（預期 -4.0%），新公布之褐皮書顯示多數人對於未來抱有高度不確定感，然受到新增確診人數已過高峰期激勵，美股上漲 3.04%。

新興市場

1. 中國第一季 GDP 年成長率 -6.8%，為 1992 年以來最差季度，也遜於預期的 - 6.0%，三月份工業生產、零售銷售等數據依舊反應疫情的衝擊，但貿易降幅低於預期與市場預期最壞時刻已過，中國股市上漲 2.54%；

2. 印度全國採取抗疫封鎖措施後，經濟陷入急凍，印度央行承諾在新一輪定向長期回購操作中增加流動性、調降逆回購利率，並且提高信貸，來扶持經濟，印度股市上漲 5.67%。

債券市場

1. 在市場仍存在許多不確定性下，美國 10 年期公債殖利率在 0.62% - 0.75% 之間徘徊，美國政府債券指數小幅上漲 0.60%；

2. 全球高收益債券和新興市場債券利差，在全球流動性持續增強之下開始收歛，全球高收益債券指數上漲 1.67%；新興市場債券則受到其它因素影響表現平平（上漲 0.09%），如油價波動和疫情控制狀況不一等等因素。

原物料、匯率

1. 全球啟動救市政策，激勵市場情緒，金價回落 0.82%；

2. 減產幅度不如預期，以及對全球需求的下修，油價下跌 8.67%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2020/04/20（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/04/17）

資料來源: Bloomberg，2020/04/20（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/04/17）

三大市場關鍵事件及分析

1. 未雨綢繆，美銀行提高備抵呆帳

美國主要銀行公佈第一季財報，受到備抵呆帳金額提高影響，獲利普遍不如原先預期（介於 - 27.2% 至 - 86.99%）。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/04/16。

2. 產油新興國拖累新興債表現

IMF 發表金融穩定報告，指出雖然三月底各國央行推出許多救市措施，但新興市場正在經歷一場完美風暴，加上 OPEC + 減產幅度不如預期，產油新興國將為新興債券帶來壓力。

資料來源：Bloomberg, IMF, JPMorgan Chase & Co，「鉅亨買基金」整理，2020/03/31。* 以超過 1000 個基點做衡量。

3. 低利率暗示高本益比的未來

美國未來長期利率恐跟隨日本與歐洲的腳步，長期處於 1% 之下，而股市本益比自然也將水漲船高。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/4/16。

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/04/16。

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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