德國疫情趨緩 週一起逐步放鬆限制 重新開放經濟

德國新冠肺炎 (COVID-19) 新增確診者創下本月份最低水準，促使德國正謹慎放寬對經濟的封鎖，週一 (20 日) 開始允許一些地區的小商店可以對外營業。

德國上個月祭出對公共生活的嚴格限制，在疫情獲得控制之後，現在開始允許大多數小於 800 平方公尺的商家，可以開店迎接顧客。

德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 與各地首長，上週宣布了重新開放經濟的決定，但會採謹慎及漸進的方式。首批商店於週一開放，之後德國 16 州將依各自不同的步伐，逐漸解除限制。

在首都柏林等地，重新開放將需要更長的時間。

根據約翰霍普金斯大學數據，截至週一上午，德國過去 24 小時內新增確診病例 2018 例，累計確診病例達到 145742 例。新增死亡病例 104 例，是 4 月 1 日以來最低，累計死亡病例 4642 例，治癒病例約 88000 例，超過其他任何國家，包括最先爆發疫情的中國。

上週五， Robert Koch 公衛所宣布，COVID-19 感染率首度降至 1 以下，衛生部長 Jens Spahn 因此宣布，疫情已經得到控制。

除了首批開放的小商店之外，德國大多數旨在限制疫情蔓延的措施，仍繼續保留至下個月。學校將逐漸復課，一些要參加考試的學生將被允許返校。

梅克爾的保守黨同事、德國人口最多的 North-Rhine Westphalia 州長 Armin Laschet 表示，人們恐怕還會有一段長時間，無法恢復正常生活，一些基於防疫的限制，有可能實施到 2021 年。