中國五一假期旅遊商品搜尋量暴增300% 肺炎恐再爆發?

在新冠肺炎 (COVID-19) 全球大流行的這個節骨眼，中國即將迎來連休 5 天的五一假期。有媒體爆料，自中國當局於 4 月 9 日公布今年的五一假期將有 5 天連休後，中國「攜程旅行網」(Ctrip.com) 的旅遊商品搜尋量已暴增 300% 以上，擔心再度出現防疫破口。

今年中國的五一假期，將從 5 月 1 日休到 5 月 5 日。也由於這次五一假期，是中國爆發新冠肺炎後的首個大型連休，對於業績在先前數月陷入低迷的中國旅行業而言，也被寄予了高度厚望。

中國主要財經媒體的《21 世紀經濟報導》在昨 (19) 日的報導中指出，自從中國政府各省相繼在 4 月 9 日宣布今年五一假期長達 5 天時間後，「攜程旅行網」系列網站上的各式旅行商品搜尋量已增加了 300% 以上。

隨著旅行人數的激增將帶來大量的人口移動，也恐導致第二波的疫情爆發，這也讓人感到憂心忡忡。

2019 年的五一假期，人潮湧入上海 (圖片：AFP)

國際航空研究院 (IAR) 的雷錚院長就經由香港《南華早報》表示，中國的航空公司都寄望勞動節連假能為業績回復帶來動能，如果 5 月出現佳績，也可朝著夏天旺季來作好準備。

目前為防止新冠肺炎的境外移入，國際航線的營運都受到了嚴格限制。因此中國國內的航運需求若出現回升，也可望舒緩當地航空公司的營運壓力。

大規模的人口移動容易成為防疫破口，像是 2019 年的五一假期，中國國內的旅行人數就高達 1.95 億人，數量相當驚人。加上仍有無症狀患者出現的武漢已經解封，還有鄰接俄羅斯的黑龍江省，還有廣東省又再度傳出本土性的社區群聚感染疫情，在中國各地依然潛藏著感染風險。