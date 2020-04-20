〈氣立展望〉發CB籌資6.21億元 4/28掛牌交易

氣動元件廠台灣氣立 (4555-TW) 看好今年營運，擬發行有擔保可轉換公債 (CB) 進行市場籌資，由富邦證主辦，今 (20) 日完成訂價，CB 籌資轉換價溢價率 102.9296%，轉換價 52.7 元，將募集 6.21 億元，募集完成將在 4 月 28 日上櫃掛牌。氣立股價今收 52.5 元，較前一交易日上漲 1.3 元，成交量為 242 張。

氣立發債目的為借新還舊，償還今年 6 月 6 日將到期的 6 億元 CB，籌資計畫將在 4 月底前完成募集。

氣立 2019 年稅後純益 4433 萬元，年減 73.38%，每股純益為 0.66 元。氣立去年受美中貿易戰等不利因素影響，營收、獲利雙雙下滑，企業採購新設備意願也降低。每股擬配發現金股利 1.2 元，包括盈餘配發 0.6 元及資本公積配發 0.6 元。

氣立 3 月營收 1.46 億元，創 1 年半來新高，月增 1.36 倍，年增 5.39%，首季營收為 2.92 億元，年減 14%；4 月進入客戶端採購旺季，營收不看淡；公司認為，氣動所處的設備業景氣谷底已過，今年將可回升，內部以成長 2 成為今年營收目標。