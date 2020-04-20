實質資產創造穩定現金流 法人也追捧

一般投資人鍾愛擁有穩定現金流的金融商品，法人也不例外。在疫情爆發前，2019 年股債皆在高點之時，法人卻減持股票或固定資產，反而是增持實質資產的意願大幅增加，期望藉由「實質資產」帶來相對穩定且優質的息收。

根據 2019 年全球機構法人的配置調查，超過一半的法人減持股票，二成的法人減持固定收益資產，同時，竟有 54% 的機構法人選擇增持實質資產，是所有資產類別中，最多機構法人增持的項目；也就是說，實質資產成為機構法人於股債之外，最鍾情的配置選項。

實質資產之所以吸引機構法人的目光，中國信託亞太實質收息多重資產基金經理人陳雯卿表示，主要是因為全球經濟環境已進入低利率、低通膨，目前受疫情影響，經濟則已然出現衰退疑慮，轉投實質資產懷抱，不僅可以多元化投資組合，分散風險，且因實質資產受通膨與股市起落影響相對小，可帶來較穩定現金流。

實質資產涵蓋種類繁多，包含 REITs、基礎建設、公用事業、農產品、能源及商品等，陳雯卿認為，由於農產品等後三項有成本考量，且收入較難掌控，價格風險相對前三項大；因此，建議投資實質資產，應鎖定 REITs、基礎建設、公用事業等「有形資產」進行布局。

她表示，這類投資人每天「看得見」、甚至「天天使用」的實體經濟與建設，即使景氣趨緩，也能提供穩定的現金流；而景氣轉好時，這些資產也將隨需求增長，穩定擴大現金流，長期更具備資本利得的成長空間，等於進可攻、退可守。

資料來源：中國信託投信整理

上述實質資產中，又以亞太地區的股利率最具吸引力，根據彭博資料，截至今年 3 月 25 日，以公用事業來說，亞太 (不含日本) 的股利率為 4.54%，相較全球僅 4.5%，亞太 (不含日本) 仍小幅勝出；若檢視 REITs 股利率，全球約 4.48%，美國 5.6%、日本 4.4%，亞太 (不含日本) 則高達 6.5%，而且亞太 (不含日本) 還具備人口紅利與經濟成長動能高等兩大利基，未來成長潛力不可小覷。

新冠肺炎疫情以來，經濟受創，金融市場處於相對低點，陳雯卿認為，目前正是逢低入場的時機，以 REITs 為例，許多 REITs 由於市場情緒波動，股價已經大跌，但檢視這些地產實體租金，幾乎不可能出現像股價那樣的跌幅；也就是說，這些股價目前都是呈現超跌態勢，值得多加留意。