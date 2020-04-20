醫療保健資產夯 定期定額布局爭取反彈

全球市場波動雖大，但抗疫藥物瑞德西韋臨床結果正面可期，提供優質公司的中長線進場點，法人建議，可以定期定額布局醫療保健型基金，爭取蓄能反彈的空間。

受到新冠病毒疫情影響，市場短期仍面臨不小考驗，但醫療產業扮演防疫先鋒，跌勢相對輕，第一金全球 AI 精準醫療基金經理人常李奕翰表示，在防疫需求支撐下，醫療類股跌幅相對較輕。若美國總統大選對醫療產業的枷鎖進一步解除，甚至帶來加分效果，醫療類股未來有機會率先走出低潮期。

此外，美國藥廠吉利德已提出申請擴產，加上治療效果漸露曙光，有助為醫療保健產業帶來中長線生機蓬勃的機會。富蘭克林華美全球醫療保健基金核心基金經理人黃壬信認為，吉利德藥廠將進行擴廠計畫，投入瑞德西韋藥物製造，顯示出其對臨床試驗結果深具信心的正向訊號，為近期醫療製藥界注入利多消息。風險評估上，雖仍待全球疫情的確診人數下降或甚至自主管理解禁後，才可望拉動企業獲利回穩，但醫療服務、生物醫藥、遠端醫療科技等人類的剛性需求，卻可受到這一波疫情的需要性而獲得長期擴張的空間。

根據歷史統計，過去幾次市場出現較大修正時期，醫保產業的營收受影響程度較小於整體美股 S&P500 產業平均營收受影響之程度，而 2003 年 SARS 期間美國醫療生技指數不僅較美股大盤指數跌幅小，且後續漲勢也更加凌厲。黃壬信認為，就過去經驗顯示，美國醫療類股指數逆勢中較易展現韌性、或甚至後續表現更佳。

觀測後市，現階段多數醫療次產業平均估值已低於 10 年平均值，相關產業的價值被低估且前景轉佳。黃壬信表示，眼前新冠病毒加速非接觸式 (contactless) 診療需求提前爆發，互聯網醫療將更快進入廣大應用，將抬高核心技術公司營收表現，受疫情影響而提供優質公司的中長線進場點，建議可以定期定額、分批或小額進場方式布局醫療保健型基金，在股市反彈波段前、率先納入該題材，爭取未來中長線資產表現向上的空間。

常李奕翰則看好受惠於科技防疫下的精準醫療產業，包括三大領域：一是透過基因密碼、AI 人工智慧，進行大量虛擬實驗，加快疫苗、藥物開發；二是藉由大數據、AI 判讀技術，協助醫療影像判讀，提高診斷精準度的醫材設備；三是提供無接觸看診、處方箋服務的遠距醫療。