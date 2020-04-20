訂單遞延效應現 3月外銷訂單年增4.3%優預期

經濟部統計處今 (20) 日公布 3 月外銷訂單 402.6 億美元，月增 40.4%，年增 4.3%，由黑翻紅，經濟部統計處處長黃于玲指出，3 月外銷訂單受惠新興科技應用及遠距商機需求擴增，加上中國產線復工，訂單遞延效應顯現，累計第 1 季外銷訂單 1042.4 億美元，年減 3.5%。

按貨品別觀察，黃于玲表示，在 5G 通訊、高效能運算等新興科技應用持續增溫，加上訂單遞延效應顯現，電子產品及資訊通信產品分別年增 23.8% 及 6.9%，另外，遠距工作、線上教學需求興起，也帶動晶圓代工、IC 設計、印刷電路板、手機、筆電等供應鏈接單成長。

光學器材因面板價格持續低於去年同期，加上需求也受疫情衝擊，仍年減 6%。

傳統貨品方面，黃于玲指出，由於肺炎疫情持續延燒，終端消費需求疲弱，加上國際原油、鋼品價格走跌，接單均呈負成長，其中基本金屬年減 8.5%，塑橡膠製品年減 11.6%，化學品年減 19.8%，機械年減 1.1%。

展望未來，黃于玲表示，隨 5G、高效能運算、AI、物聯網等新興科技應用加速拓展，加上疫情帶動遠距工作、線上教學等商機，有助電子產品及資訊通信產品訂單持穩，但疫情蔓延全球，各國經濟活動陷入停滯，加上國際油價崩跌、鋼價走低，衝擊全球貿易、投資及消費，短期間恐抑制外銷訂單成長動能。

另一方面，上月受中國延後復工，海外生產比大幅下降，但隨著中國陸續復工，3 月海外生產比回升至 50.5%，月增 9.9 個百分點，年增 0.7 個百分點，但第 1 季仍年減 3.1 個百分點。