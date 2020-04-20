立院明表決大戰 紓困特別條例修正草案拚三讀

針對行政院提出的紓困特別條例修正草案，追加特別預算 1500 億元，立法院長游錫堃今 (20) 日召集朝野協商，各黨團終於達成共識，明 (21) 日院會將就內容進行討論，並逐條表決處理，力拚三讀，待紓困條例通過後，立法院最快 24 日就能邀請行政院長列席報告並備詢。

行政院日前通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」部分條文修正草案，追加特別預算至 2100 億元，並送立法院審議，游錫堃今天下午召集朝野協商，約進行 40 分鐘，各黨團就處理程序上達成共識，將在明天院會中討論草案內容。

各黨團同意，行政院會若在本周四 (23 日) 通過追加預算案，並送到立法院，就將追加預算列入周五 (24 日) 院會的報告事項，同日也將邀請行政院長蘇貞昌、主計長朱澤民、財政部長蘇建榮及相關部會首長列席報告並備詢。

民進黨立院黨團總召柯建銘指出，只要追加預算案付委，財政委員會下周就能聯席審查，預計排定兩天詢答、一天處理，送出委員會後，再交由立法院長進行朝野協商，「要快一點通過」。

不過，針對紓困條例的部分關鍵條文，朝野仍有不同意見，根據國民黨立委曾銘宗的版本，特別預算上限訂為 3100 億元，其中 1000 億元作為紓困補助金，排富後以現金發放給國人。