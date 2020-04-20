4月外銷訂單估減40億美元 資通訊、基本金屬業影響最重

經濟部今 (20) 日公布 3 月外銷訂單，展望未來，經濟部統計處處長黃于玲表示，根據廠商反饋，疫情影響將延續至 4 月，影響金額估達 40-45 億美元，其中以資通訊、基本金屬影響最重，電子產品則相對較小，預期 4 月外銷訂單將落在 338-353 億美元，月減 12.3-16%、年減 6.3-10.3%。

黃于玲表示，統計第 1 季各類別結果來看，除電子產品受新機種上市激勵維持正成長外，其他類別皆為負成長，而市場原預期去年美中貿易摩擦落幕後，需求可望轉強，但全球又面臨新冠肺炎 (COVID-19) 疫情，導致主要生產地中國延後開工，第 1 季整體訂單減少。

在疫情影響下，黃于玲指出，廠商也有好的轉機，包含遠距商機興起、訂單遞延效應浮現，加上台灣在電子、半導體產業具競爭優勢，有助訂單金額持穩，但各國採取嚴厲管制措施、原油、原物料價格崩跌，對廠商仍是不利條件，根據廠商回饋，估 4 月外銷訂單將減少 40-45 億元，5、6 月則還要觀察疫情變化。

以主要接單類別來分，統計處評估，資通訊產品仍受影響最深，影響占比達 24.2%，因歐美市場需求受疫情影響，其次則為基本金屬占比 8.6%，其餘類別電子產品、光學器材、機械、塑橡膠製品、化學品等，占比分別為 4.8%、1.7%、7.4%、8.5%、7%。