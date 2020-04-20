疫情緩和提振市場情緒 美股強勢吸金

美國疫情開始持穩，但部分經濟數據表現疲弱，股票市場橫向震盪；不過，在各國擬重啟經濟活動，同時新冠肺炎實驗藥物研發有所進展，提振市場樂觀情緒，掩蓋經濟數據及金融股財報欠佳利空，支撐全球股市延續漲勢，近週資金更是強勢回流美國股市。

根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周除已開發歐洲及新興市場股市資金呈小幅度淨流出外，包括美國、亞洲、中東拉美等地股市資金皆為淨流入狀態，其中美國股市更以 65.47 億美元的淨流入，居全球市場之首。

觀察近期全球股市資金流向，安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，市場情緒自三月下半開始恢復後，美國股市已連續三周成為全球股市中資金淨流入榜首，顯見在風險情緒轉佳後，全球投資人最青睞的仍是美國市場；進一步分析原因，可發現除了美國既有經濟體質本已為全球相對穩健、領導企業多為美國企業外，美國政府為應對此次肺炎危機所推出的相關政策，在速度及規模上也多為全球指標。

她指出，自三月至今，美國政府已推出多項財政及貨幣政策，包括對企業紓困降低倒閉違約可能、推出無限 QE 解除債市流動危機、及推出大幅預防性降息提供股市資金支持，都使各式美國資產持續回復，成為全球投資人首選。

由於美歐政府釋出重啟經濟的政策方向球，富蘭克林投顧分析，在沒有大規模的病毒檢測等準備措施到位前，貿然全面復工的風險很高，而在疫苗量產之前避免群聚及維持社交距離等限制也將抑制部分經濟活動，加上四月底前密集財報公布，多數循環類股的獲利及財測展望仍有下修壓力，現階段建議建立啞鈴式投資組合，選取相關性低或風格差異較大的兩類投資產品進行組合，可保留原投資標的的主要優點，同時能夠迴避某些市場波動帶來的損失。

在布局美國資產時，謝佳伶則建議，首先可聚焦反彈動能強勁、長期具成長創高潛力的美國成長股，雖然受到疫情影響，短期內不排除仍有震盪可能，但因疫情原則上不至於對公司中長期展望帶來太大影響，可在目前本益比降至 10 年平均左右伺機布局。

其次，多數美國高收益債利差已具投資吸引力，為近年來較便宜水準，此時若可依循 Fed 近期宣布購債原則，鎖定評級佳且存續期較短的高品質債種，也有望降低風險並迎來收益。

最後，具有可轉換於股債之間的可轉債近期多跌至債券底價，下檔空間已相對極低，建議也可適量加入投資組合中，緩和整體資產下檔風險。