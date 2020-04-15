美股財報季來了 宅經濟受惠股表現搶眼

本周美股財報季開跑，新冠肺炎疫情對企業第一季獲利的衝擊陸續見真章，毫無疑問，宅經濟是這波疫情的最大受惠者，相關個股表現相當亮麗。

美股財報季來了，金融及能源股率先軟腳，然而，周二（14 日）美國白宮經濟顧問庫德洛透露，美國總統川普將在未來幾天發布重啟經濟的重要聲明，沖抵了大型銀行財報利空，美股由 FAANG 五大科技巨擘領軍上漲，尤其是因宅經濟逆勢受惠的個股更為搶眼，亞馬遜 (Amazon) 收盤價刷新歷史新高，網飛 (Netflix) 收盤價創歷史次高。

統一 FANG+ ETF(00757) 經理人袁永騰表示，全球近半人口因疫情居家避疫，實體經濟活動受創，但宅經濟逆勢蓬勃發展。全球電商龍頭亞馬遜因網路訂單激增，3 月新招聘 10 萬名員工，4 月 13 日宣布再額外增聘 7.5 萬名員工，同時提高員工薪資以應付激增的業務量，並且不得不暫停新會員註冊。全球網路影音串流龍頭網飛則是因有券商看好其疫情期間訂閱量上升而上修其營收及獲利。

至於整體美股企業財報的預估，根據 Bloomberg 估計，S&P 500 指數第一季獲利可能較去年同期衰退 15%、第二季持平、第三季甚至可能正成長，全年預估獲利衰退 7%。但袁永騰認為，疫情真正衝擊自 3 月才開始，延遲復工對第二季影響更大，目前 Bloomberg 這個預估值對第一季是中性偏悲觀，但對第二、三季及全年預估值有點太過樂觀，加上主要指數自低點反彈幅度已逾二至三成，財報季開始後，可能浮現下修壓力。

不過，袁永騰強調，短期對美股走勢仍是審慎樂觀，就算財報表現再差，但美國聯準會與政府救市力道超乎預期，目前市場上「不要跟政府對作」的氛圍持續增強，拉回買進的力道也在增加。著眼於疫情進入長線作戰模式，多數人的生活與工作模式也隨之改變，因疫情推動的宅經濟、非接觸經濟需求，促成電子商務、網路影音、社群媒體、遠距辦公、線上教學軟體等下載量及使用量也大增，這些新經濟概念股，將是長線被看好的族群，仍是逢回可分批布局的標的。

針對美股中長期走勢，袁永騰表示，在美國國會通過 2 兆美元紓困案、聯準會祭出零利率、無限 QE 與 2.3 兆美元貸款方案後，美股有「資金防護網」保底，財報不會是大問題，與病毒的抗爭，才是未來的關鍵。

袁永騰解釋，短期還沒有發明可以像感冒一樣回家自行服用的特效藥以及疫苗之前，人類缺乏「病毒防護盾」，市場在歷經恐慌殺盤又激情反彈後，慢慢往小區間震盪的走勢機率會比較高。

未來重點觀察美國經濟活動、社會接觸正常化的進程，以及正常化之後疫情是否再度失控。最佳劇本是這波居家防疫政策於 5 月初結束，然後恢復正常，並且疫情不再擴大，股市就可能是一路反轉向上。但若正常化之後疫情又再爆發、接著隔離、解封，進入無限迴圈，那股市進行大震盪來回的機率就很高了。