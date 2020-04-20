台股遇季線反壓 短線不宜追高

根據彭博統計外資資金流向至 4 月 18 日，新興亞股僅有台股吸金，台股連續兩周獲得資金青睞，上周吸金 3.9 億美元；南韓則進入第十周賣超，上周淨流出 3.7 億美元。法人建議，由於台股短線反彈強勁，此時不建議追高，若在國際情勢回穩且出現回檔時，則可伺機布局並長期投資。

市場對肺炎疫情擔憂降溫，加上重要企業財報及展望正向，上周台股表現不俗，周線上漲 439.43 點，來到季線反壓附近，已連四周收紅。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期台股主要是呈現恐慌性賣壓後的反彈行情，在重要企業陸續釋出第一季財報及全年預期偏向正面後，有望對近期台股帶來支撐。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏進一步指出，受惠於龍頭股財報傳出佳音，加權指數目前守穩 5 日、10 日及月均線。本周美國企業將陸續發布財報，目前預期市場最壞狀況已過，然經濟數據的利空對於指數的影響仍不可小覷，建議投資人操作上以選股為主，可多留意因疫情而延伸出來的科技產品需求。

在國際市場情勢部分，廖哲宏表示，現階段仍主要觀察疫情變化及各國政府封城政策時間長度，作為投資判斷；而由於疫情未解除，對於下半年全球經濟展望與終端需求市場發展，現階段能見度仍欠佳，仍須關注未來是否因需求動能帶來對訂單的下修。

展望後市，廖哲宏表示，對於近期開跑的美股財報季，主要觀察重點仍在與台灣產業鏈較為密切美國重要電子股表現及展望上。

周俊宏則認為，因疫情延伸出來的工作、生活型態與消費行為的改變，帶動需求與商機，使得電子廠商展望相對正向，但仍然觀察終端品牌大廠與業績的表現。他指出，儘管需求端的運輸成本因為疫情提高，但市場需求仍推動廠商提供服務的意願，且就供給端來看，全球物流的問題已經解決，需求可提供一定的支撐。

另外針對蘋果發表新機，周俊宏樂觀看待，並指出蘋果接下來可能推出的 mini LED 機種，將成電子產品新亮點。目前選股上，相對看好 5G 基地台 (光通訊、CCL、散熱)，以及未來展望佳的如伺服器、蘋果供應鏈與具轉機性等議題。此外，由於中國汽車協會預期下半年年增率可望回復，汽車電子相關產品也可多關注。