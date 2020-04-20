台郡下周法說市場關注兩大重點 聚焦蘋果旗艦新機是否延後推出

台郡 (6269-TW) 在新多層板高頻軟板天線技術及產品挹注下，去年全年賺回超過一個股本，每股純益 10.02 元，台郡預計 4 月 28 日召開線上法說會，除首季獲利外，市場將聚焦台郡 LCP 軟板天線開發進度，及蘋果是否延後推出旗艦機等重點。

台郡積極開發包括 MPI(Modify PI)、LCP 及新材料高頻軟板天線，不僅應用在手機通訊，也將進一步開發應用穿戴、筆電等裝置，LCP 基板貨源供應也與原供應商取得默契，並積極開發新應用。

蘋果本月推出 iPhone SE 二代機後，手機零組件供應商指出，至今天為止，仍未獲蘋果是否延期推出旗艦新機的通知，可預期法人將聚焦蘋果新旗艦機是否延後推出，對台郡造成的影響。

台郡因應高頻通訊需求，2018 年跨入 MPI 軟板天線模組生產，當年營收比重 4-8%，2019 年成長到 13-18% ，去年第 4 季單季甚至占到 25-30%，今年將由多層 MPI 軟板天線進一步跨入到 LCP 軟板天線生產，估軟板天線比重將較去年成長，占今年營收比重 20-30%。

台郡 2019 年第 4 季獲利大躍進，單季稅後純益 16.52 億元，超越前 3 季稅後純益總和 15.01 億元，去年稅後純益為 31.53 億元，年增 19.2%，超越前 3 季獲利總和，每股純益達 10.02 元。

台郡今年首季營收為 46.03 億元，年增 6.04%。