華航5/1起實施減薪減班措施 減全薪15%起

華航 (2610-TW) 今 (20) 日宣布，因應新冠肺炎疫情對營運影響，將從 5 月 1 日起實施國內員工減薪減班，一級 (含) 以上正副主管減全薪 25%，二、三級正副主管減全薪 20%，一般員工減全薪 15%，且每周規劃一日減班休息，暫定實施 3 個月。

華航強調，減薪減班措施是為保全所有員工的工作權同時減輕財務負擔，面對疫情變化正積極掌握開源機會、力行各項節流措施和人力調整，2 月 16 日起已實施主管減薪，並開放員工申請特殊事假、放寬留職停薪和鼓勵排休。

華航也表示，感謝所有員工這段時間以防疫為最高任務，在危機中負重前行，現在是關鍵時期，所有因應疫情實施的方案都是奠定未來繼續生存的能量，期盼所有員工支持配合、共體時艱，唯有每一位華航人自救，才能助華航挺過這波難關。

華航 3 月合併營收 82.63 億元，月減 11.55%、年減 39.96%，續創 2009 年 7 月以來新低；第一季合併營收 323.73 億元，年減 20.02%，創 2010 年第一季以來新低。

由於旅遊禁令尚未解除，航空市場幾乎已無旅遊客源，航空雙雄暫時靠著貨機和客機機腹的艙位來穩住營收。