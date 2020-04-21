盤前財經大事搶先讀2020年04月21日

今日操盤前瞻

日本 3 月工具機訂單

美國 3 月成屋銷售

股東會：信昌化

法說會：力成

〈紐約匯市〉負油價首現！美元避險需求升溫 能源貨幣走軟

週一國際油價上演史詩性暴跌，全面進入負油價時代，避險情緒升溫，週一 (20 日) 美元指數上漲 0.23%，來到 100.067，原油相關貨幣承壓，美元基本持平，係因投資人靜待本週歐盟高峰會結果，該峰會將商討如何因應新冠肺炎 (COVID-19) 疫情帶來的經濟衝擊。閱讀全文...

高盛大砍 2020 年大型美企現金支出預期 33% 恐創史上最高

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情不確定性影響，高盛 (Goldman Sachs) 預計，今年美國大型企業將大幅削減現金支出，幅度恐創下史上最高水平。閱讀全文...

中國五一假期旅遊商品搜尋量暴增 300% 肺炎恐再爆發?

中國即將迎來連休 5 天的五一假期。有媒體爆料，自中國當局於 4 月 9 日公布今年的五一假期將有 5 天連休後，中國「攜程旅行網」(Ctrip.com) 的旅遊商品搜尋量已暴增 300% 以上，擔心再度出現防疫破口。閱讀全文...

台郡下周法說市場關注兩大重點 聚焦蘋果旗艦新機是否延後推出

台郡 (6269-TW) 在新多層板高頻軟板天線技術及產品挹注下，去年全年賺回超過一個股本，每股純益 10.02 元，台郡預計 4 月 28 日召開線上法說會，除首季獲利外，市場將聚焦台郡 LCP 軟板天線開發進度，及蘋果是否延後推出旗艦機等重點。閱讀全文...

4 月外銷訂單估減 40 億美元 資通訊、基本金屬業影響最重

經濟部昨 (20) 日公布 3 月外銷訂單，展望未來，經濟部統計處處長黃于玲表示，根據廠商反饋，疫情影響將延續至 4 月，影響金額估達 40-45 億美元，其中以資通訊、基本金屬影響最重，電子產品則相對較小，預期 4 月外銷訂單將落在 338-353 億美元，月減 12.3-16%、年減 6.3-10.3%。閱讀全文...