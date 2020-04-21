〈能源盤後〉需求遲滯 儲存容量耗盡 WTI超級正價差 破天荒摜破0美元

週一 (20 日) 交易，即將到期的 5 月 WTI 原油期貨重挫收在深度負值，創下歷史，意味著投資者還需要貼錢給買家以交割原油，反映出原油過剩和儲存容量耗盡的現況。

5 月交割的 WTI 原油期貨價格崩跌 55.90 美元或 306%，收每桶 -37.63 美元，該契約週二到期。

今日跌幅創下回溯 1983 年以來最大單日跌幅，且根據道瓊市場數據，今日收盤價遠低於上一回最近月契約的史上低點，即 1983 年 3 月 31 日的每桶 10.42 美元。

最近月契約史無前例的崩跌反映出交易者爭先恐後逃離多頭部位，避免在儲存空間日益減少的情況下實物交割原油，這也反映了石油現貨價格的收斂趨勢。

Rystad Energy 石油市場分析師 Louise Louise Dickson 表示，「這像是解釋一種前所未有、看似虛幻的事情。對於負油價最簡單的解釋是，中游參與者正貼錢給『買家』以減少油量，因為實體儲存容量將到達上限，他們為此付出高昂代價！」

6 月交割的 WTI 原油期貨交易最活絡，其價格下跌 4.60 美元或 18.3%，收每桶 20.03 美元。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，「油價潰堤只要是反映交易者轉倉到 6 月的情況，因為礙於儲存容量快耗盡，沒有人願意接受交割。」

他提到，5 月和 6 月契約之間的折價幅度不斷擴大，反映出「完全悲觀的供需驅動力仍永久存在。」

Price Futures Group 市場分析師 Phil Flynn 報告指出，「不僅需求遲滯不前，就連 OPEC + 減產協議也不會及時對 5 月交割的契約發生效果。」

WTI 最近月契約交易價格遠低於遠期契約價格。近幾個月來原油價格急劇上升，係因 COVID-19 嚴重破壞了全球對石油的需求，出現了這種超級正價差的現象，凸顯最近幾週原油缺乏儲存的狀況。

5 月契約到期和基本面需求情形這些給了能源產業相當巨大的壓力。

AxiCorp 全球首席市場策略師 Stephen Innes 週日研究報告指出，由於 2020 年 5 月交割的最近月契約即將到期，所以價格發現的過程更加複雜。」 (價格發現：買賣雙方在給定的時間和地方對一種商品的品質和數量達成交易價格的過程)

OPEC 和 IEA 的月度報告也凸顯原油低迷時期，即使大型產油國達成歷史性減產協議，每日減產 1000 萬桶，結束沙俄價格戰，戮力穩定低迷的油價。

除了 OPEC + 的減產，負責監督德州油氣產業的德州鐵路委員會 4 月 21 日也可能採取限制生產的行動。

報導也指出，美政府有意支付生產商資金，讓他們「保留原油在地底下」。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.51 美元或近 8.94%，收每桶 25.57 美元，上週跌幅 10.8%。

由於比起 WTI 原油，Brent 原油海上運輸較多，因此較不受立即性儲存擔憂的限制。

其他能源商品