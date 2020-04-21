〈WTI驚見負值〉史上首度跌到負數後 這四點觀察油價後市

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情和沙俄之間短暫卻醜陋的價格戰，讓供過於求的市場出現更多原油，國際油價雪崩，即將到期的西德州中級原油 (WTI)5 月期貨價格週一 (20 日) 收盤報 - 37.63 美元，令許多市場老手也摸不著頭緒，同時展現期貨市場合約即將到期，可能帶來的價格震盪。

《MarketWatch》列出以下四點，供投資人觀察油市：

軋空行情的反面

WTI 5 月合約週一收在每桶 - 37.63 美元，單日暴跌 306% 或 55.9 美元。由於此合約於週二 (21 日) 到期，代表仍堅持看多原油的交易商必須採取實物交割，而做空者必須進行交割。

期貨市場週一的情況和投資人比較熟悉的「軋空」相反。軋空行情下，做空市場的交易員擔心找不到實體商品而被迫回補，大幅提高價格。

週一的情況則是，投資人擔心找不到儲放實體原油的地方，做空者爭先恐後出走，導致 5 月期貨暴跌，因此不一定準確反映實際的供需基本面。

6 月期貨價怎麼走？留意正價差 (contango)

期貨合約即將到期經常出現瘋狂走勢。交易量和倉位已經轉移到 WTI 6 月期貨，在 5 月期貨週二到期後成為最近月合約。

WTI 6 月期貨價週一也下跌 1.8%，不過並未跌入負數，每桶報 20.43 美元，和 5 月期貨之間原本就處於空前水準的「正價差」進一步擴大，代表較遠期合約將持續高於現貨價和近月合約價。

未來幾週，WTI 6 月期貨價格是否會像 5 月一樣疲軟？MarketWatch 報導認為，實體市場已經疲軟，早在國際油價週一崩盤前，美國和加拿大某些等級的原油價格已經瀕近每桶零元的水準。

一些油價多頭派主張，目前 2020 年 12 月合約報價仍高於每桶 32 美元，從正價差曲線的陡峭程度來看，油價終會復甦。

GAIN Capital 市場研究部門主管 Matt Weller 說：「對商業和工業儲油空間的疑慮，導致正價差急遽擴大，但長遠而言，期貨曲線可望恢復正常，等到眼前的臨時性問題獲得解決，油價就會上漲。」

儲油空間緊張

數據顯示美國原油庫存出現歷史性增幅，包括 Nymex 期貨交割中心 — 奧克拉荷馬州庫欣市 (Cushing) 的庫存激增。

瑞穗證券美國能源部主管 Robert Yawger 說，如果原油庫存繼續以目前的速度增加，美國庫存將在兩週內刷新歷史記錄，並在八到九週內達到最大容量。

汽油價格更便宜？

分析師說，近月合約下跌不一定代表汽油價格更便宜。在石油市場 40 年的資深市場人士 Tom Kloza 說，期貨市場有自己的生態，也是造就週一市場震盪的主因，但主要和市場交易、投資人內部運作有關，而非典型的供需基本面。

美國部分地區的汽油價格上週跌到逾 10 年低點。不過 Nymex 的 5 月汽油價格週一報每加侖 66.83 美分，下跌 6% 或 4.24 美分。