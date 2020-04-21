美高檔百貨將開第一槍？瑞銀：五年內恐有10萬商家倒店關門

為了對抗新冠肺炎 (COVID-19) 疫情實施的禁足令和封鎖措施，許多零售商被迫關起大門。瑞士銀行 (UBS) 分析師估計，到 2025 年將有 10 萬商店關門，不分販售商品類別幾乎都會受到影響，不過災情最慘重的還是服飾零售商。

瑞銀的分析師預估，到 2025 年關店的 10 萬商家中，2.4 萬家為服飾店鋪，1.2 萬家為消費性電子產品店鋪，家具、生鮮雜貨店鋪各有 1.1 萬家。

影響最少、最有韌性度過這波疫情考驗的零售業者為沃爾瑪 (WMT-US)、Target(TGT-US)、好市多 (COST-US)。

其他災情相對輕微的零售商，在家具領域有家得寶 (HD-US)、Lowe’s(LOW-US)。1 元商店 Dollar General(DG-US)，或是 Ross Stores(ROST-US)、TJ Maxx 母公司 TJX(TJX-US) 這兩家品牌折扣商店，也能存活下來。

網路購物的便利性、加上「無接觸交易」方興未艾，讓電商公司成為最大受惠者，五年內的市場滲透率將從目前的 15% 提高到 25%，亞馬遜 (AMZN-US) 因為擁有面積廣大的物流空間，是當然受惠者。

美國媒體報導，有百年歷史的高檔百貨業者 Neiman Marcus 最快本周聲請破產保護。

穆迪 (Moody’s) 分析師說，這將是一場適者生存的競賽。「新冠肺炎大流行推升了美國零售產業的信用隱憂，擔心他們是否有足夠的流動性度過未來幾個月甚至幾週。」

穆迪表示，很多掙扎求生的零售公司都由私募股權掌握，不太可能從政府手上拿到現金補助，滿足流動性需求。Neiman Marcus 在 2013 年由 Ares Management Corp 和加拿大退休計畫投資局 (CPPIB) 買下。