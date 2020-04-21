搶救航空業 美財政部釋出250億美元紓困

美國財政部週一 (20 日) 表示，由於美國航空業受疫情影響明顯，先前已釋出 29 億美元來協助支付多間航空公司的薪資費用，此外，美 6 大航空以及其餘中型航空還將參與財政部的 250 億美元紓困計畫，以求度過難關。

美國航空受武漢肺炎影響，國內旅行需求銳減達 95%，其中航空業中達美航空 (DAL-US)、西南航空 (LUV-US)、美國航空 (AAL-US)、聯合航空 (UAL-US) 等六大航空，以及阿拉斯加 (ALK-US)、捷藍航空 (JBLU-US) 等總計 12 家主要航空佔據了美國航空業 9 成 5 的客運市佔率，受疫情影響首當其衝。

為避免航空業出現營運與大量裁員出現，美國財政部表示，針對航空業將釋出 250 億美元的紓困計畫，預計其中計畫的 5 成資金將給予 12 大航空業短期營運紓困，剩餘 5 成將協助支應航空業的人力成本。

美國財政部提到，受資助的主要航空業者日後必須以低利貸款償還 30% 的資金並提供 10% 企業權證予財政部，而受資助資金為 1 億美元以下的企業則不需償還與給予企業權證。

財政部也強調，參與計畫的航空企業在今年 9 月底前將禁止裁員、禁止企業間聯合協議，以及須同意財政部對於庫藏股回購、紅利發放與股利政策的限制。

此外，美國財政部仍在考慮如何向貨船提供 40 億美元的工資援助，以及飛機承辦商等機場承包商提供 30 億美元的工資。