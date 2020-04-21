【馮冠華專欄】油價驚見負數 港股再受考驗

4 月 21 日推介 - 阿里巴巴 （9988）

推介原因及策略：筆者認為昨天股價不足 1% 的下跌，只是健康的調整而已。科技掛帥，阿里應是港股投資者的投資組合裏不可或缺的一員。市場擔心的軟銀變賣阿里股份只聽樓梯響，筆者大膽估計最終軟銀會擱置計劃。昨晚阿里在美股表現出色，上漲 2.6%，估計是反映阿里雲宣佈未來 3 年再投 2000 億的消息；投資將用於雲操作系統、服務器、芯片及網絡。其強勢應可帶動香港這邊的股價。建議現價進埸作長期投資。

1）上日港股市況總結：恆指週一反覆偏軟，指數以全日高位 24504 點開出，上升 124 點，之後迅速轉升為跌，最多曾下跌 154 點，低見 24226 點；及後 A 股持續造好，但道指期貨跌幅卻擴大，恆指則窄幅上落，最終以 24330 點收盤，下跌 50 點。成交金額按日下跌約 35% 至 899 億。港股通南向維持淨流入，金額也按日減少 35% 至約港幣 26 億，滬深股通北向也錄淨流入，但金額只有約人民幣 5 千萬。藍籌 16 升 33 跌 1 持平。

板塊方面，綫上醫療、醫療設備、醫藥、5G、內航、汽車、軟件及基建股表現較好。做空比率回升至 14.1%。牛熊證街貨最新比例為 38:62，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 34:66。重貨區方面，熊證仍在 25000-25049，牛證則仍在 23600-23649。恆指夜期報 24083 點，下跌 197 點，低水 247 點。港股 ADR 下跌 204 點，相當於恆指 24126 點。

簡評：昨天上證錄得三連升，但道指期貨在亞洲盤時段又轉弱，相信這可以解釋為何恆指背馳 A 股而下跌。成交金額大幅減少，連帶港股通南向淨流入也相應減低，而做空比率回升至 14% 以上，整體沽壓不大而向上又欠動力，感覺上是整固待外圍變化。上週五逆市下挫的線上醫療雙雄（平安好醫生（1833）及阿里健康（241）），昨天卻齊創上市新高，受興隆債務消息拖累的滙豐（5）也回升；相反，近日強勢的騰訊（700）和阿里（9988）則見回吐，輪換買賣短綫操作或許是原因。

若用這邏輯，連續兩天強勢的醫藥、汽車及基建股，提防短綫會有回吐壓力；反而內航可能會繼續造好，因油價在港股盤後跳崖式下跌。中長線而言，5G 及軟件則仍是大路之選，新基建概念也。

油價昨天的大跌，筆者認為主要是被期貨操作所放大，當然，據報儲油設備已近飽和而供應卻不絕，這便是下跌的藥引。留意紐約五月期油將於今天到期，執筆時，五月期油大跌四成至 10 美元，而六月期油則下跌約 9% 至 22 美元，若看六月的數字，情況不是這般惡劣。5、6 月期油價差拉闊，很可能是由於投資者急於平倉及轉倉，令沽壓太大所致。美股早段隨道期急跌，但又慢慢收窄跌幅。疫情及油價已令市場神經薄弱，不幸的是這些瘋狂畫面恐怕還會繼續出現。

港股收盤後，特區政府公佈香港失業率升至 4.2%，創逾 9 年高；另外，看到評級機構惠譽再降香港評級（見點 2），但所持的理由也不見有何特別；嚴格來講，基本上疫情大流行，那有地區不受影響？筆者相信市場應不會對這兩個消息不會有太大反應。

中移動（941）的首季業績大致符合市場預期，亦證明疫情對電訊經營商的影響有限。筆者仍然覺得公司股價的防守力不俗，但短期催化劑則欠奉。物管和教育是另外兩個板塊應該不太受疫情影響的，物業管理費和學費，在停工停學下也聽不到有任何退款安排也。

筆者曾推介的教育股中滙（382），公司將在週三公佈半年業績，由於早前已發盈喜，焦點可能落在股息與收購的進展。股價在績前表現不俗，現價仍有吸引力，很有機會重返 $5 以上。至於港股今天的走勢，還是留意盤中道期和 A 股的表現吧！

2）評級機構惠譽最新將香港評級，由 AA 降至 AA - 級別，評級展望由負面轉為穩定。計及惠譽去年 9 月下調香港評級，是 7 個月以來第二次降級。惠譽解釋，去年的反修例運動、今年爆發的疫情及連串防疫措施，促使香港經濟活動收縮及失業率增加，形容進一步加深對香港營商及政治穩定性的負面影響。（經濟日報）

3）美股上日市況總結：美股三大指數下跌，當中道指下跌 592 點或 2.44%，標指及納指則下跌 1.79% 及 1.03%。十年期債息下跌至 0.616%，美滙指數回升至 99.95，紐約五月期油大跌至負數，收 - 37.63 美元，六月期油則下跌約 18% 至 20.43 美元。恐慌指數 VIX 急升 14.89% 至 43.83，黃金回升至 1711.2 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：中國移動（00941）公布，截至 3 月底止，首季盈利 235 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年下跌 0.84%。期內，EBITDA 為 685 億元，按年增長 5.78%；而 EBITDA 率 37.8%，按年下跌 1.5 個百分點。營運收入 1813 億元，按年下降 2%；其中，通訊服務收入 1689 億元，上升 1.81%。

聯合集團（00373）和聯合地產（00056）公布，聯合集團建議私有化聯合地產，現金代價為每股 0.42 元，以及聯合地產將就每股聯合地產股份支付股息 1.5 元，總價格為每股 1.92 元，私有化總價格較聯合地產停牌前價每股 1.43 元溢價約 34.3%。計劃代價及計劃股息將不會提高，聯合地產將申請撤銷上市地位。

中國建材（03323）預期，截至今年 3 月底止，首季盈利按年下跌超過 70%；去年同期盈利 26.05 億元人民幣。

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