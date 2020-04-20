〈分析〉疫情肆虐下 為何通縮被視為洪水猛獸？

在武漢肺炎 (COVID-19) 引發的經濟衝擊中，恐怕更要擔心通貨緊縮，全球各地的物價指數將開始下跌，這種物價愈來愈便宜的破壞性螺旋式下降，可能破壞經濟，進而將全球經濟從衰退推向難以擺脫的困境。

1. 物價下跌會怎樣？

當各種商品的價格長期下跌時，經濟活動可能會停止。因為消費者認為，等待更便宜的商品和服務將獲得更多購買力，就有可能會延後購買；而延後購買會擠壓企業的銷售和利潤，企業將延後投資和聘僱，並限制工資上漲；而變差的工作前景和停滯的薪資使家庭開支吃緊，又加重企業想穩住價格下跌的壓力，最終將使得企業、受薪者和家和家庭都深受其害。

2. 經濟學家為何擔憂通縮？

通貨緊縮曾釀成近代兩次最嚴重的經濟災難，即 1930 年代的大蕭條，以及「日本失去的三十年」，儘管經濟學家們可以成功提出解決通貨膨脹的政策方案，但對遏止通貨緊縮的解決方案卻收效甚微。歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）在擔任國際貨幣基金 (IMF) 曾說道，「如果說通膨是精靈，那麼就必須果斷地應對通貨緊縮這個食人獸」。

3. 日本從通縮學到什麼？

逃脫通縮是極其困難的，在 1990 年代，由於房地產泡沫破裂，日本的銀行停止放貸，導致價格下跌，工資停滯不前，最終使得消費者節約支出。消費者不願花錢而公司不願提高價格成為新常態，這正是通縮時的心態。

日本首相安倍晉三和央行行長黑田東彥曾試圖一勞永逸地遏制通縮。但是在透過購買超過經濟規模的大量資產使銀行部門出現現金氾濫長達七年後，CPI 不但未達到 2％的目標，反而接近零。加上目前負利率以及將債券殖利率定為零的目標，無法達到提高 CPI 的成效，反而凸顯出僅靠貨幣政策工具來結束通縮的困難性。

4. 加劇通縮有哪兩大擔憂？

儘管在全球在金融危機後多年來採取積極的貨幣寬鬆政策，甚至在疫情爆發之前，工業國家的通膨率仍然非常低，這引發了人們對「日本化」蔓延的擔憂。油價暴跌和經濟活動惡化更加劇對通縮的擔憂，雖然停產的工廠生產線和關閉的商店最終將重新開放，但蔓延全球的失業意味著需求將持續疲軟。

5. 對債券有什麼影響？

從理論上講，通貨緊縮可以使債券對投資者更具吸引力，因為在價格下跌和利率降低的情況下，固定收入流的價值更大。國庫券和其他高投資評級的債券（例如 AAA 級公司債）經常被吹捧為通貨緊縮的對沖，但對於高收益債券來說，面對通縮環境，通常會增加垃圾債券發行人的商業風險，從而增加信用風險。儘管通膨可以透過降低其實際價值來幫助減輕企業和政府的債務負擔，但通縮則會產生相反的效果。