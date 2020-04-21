【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 因國際油價重挫，加上投資人對疫情疑慮未消，美股四大指數呈現下跌，收盤跌幅介於 - 2.44~-0.65%。其中，石油類股領跌，科技股則漲跌不一，亞馬遜、AMD 維持紅盤，FB、谷歌、NVIDIA、APPLE、美光下跌。台積電 ADR 下跌 2.05%。

2. 台股周一早盤跳空高開，盤中最高攀至 10,637 點，但國際油價走弱與市場追價意願薄弱，指數轉跌翻黑震盪。尾盤無力收高，最終指數收在 10,586.71 點，跌幅 0.10%。

3.OTC 指數開高後震盪，生技股持續撐盤，櫃買指數上漲 0.78%，收在 131.77 點，表現相對加權佳。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周一台股開高走低，收小十字黑 K 棒，呈現窄幅震盪。

(2) 量能：面臨上檔季線壓力，市場追價轉趨謹慎，成交量萎縮至 1,342.43 億元，後續上攻宜補量。

(3) 技術指標：日 KD 指標高檔震盪向下、MACD 柱狀體下滑。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 5.20 億元；外資 + 2.09 億元、投信 - 0.62 億元、自營 - 6.67 億元。

5. 生技保健股：周末期間歐美新冠肺炎持續延燒，1760 寶齡富錦、6547 高端疫苗、3164 景岳、4133 亞諾法、4128 中天、4157 太景 - KY、4743 合一等生技相關個股，資金持續湧入，股價呈現急漲的走勢。也帶 1515 力山、1736 喬山、1732 毛寶、1325 恆大、1730 花仙子疫情受惠股。

6.DRAM 族群：8271 宇瞻首季 EPS1.53 元，呈現倍數翻長，周一股價跳空上揚。同族群 3260 威剛、4967 十銓盤轉強。

7. 電子零組件：5G、仍為下半年電子產品主軸，散熱模組 3324 雙鴻尾盤快速拉升；此外，石英振盪元件持續由龍頭指標 3042 晶技領攻、3221 台嘉碩、2484 希華轉強。

8. 自行車：亞洲第一季自行車銷售逆勢成長，9921 巨大 TCR 新車熱賣，股價逆勢勁揚；9914 美利達 3 月營收 19 億 4 萬元，年增率 3.85%，尾盤股價收高。

9. 操作建議：台股急拉千點，短線面臨季線反壓與技術指標過熱等問題，建議控制持股比重，短線操作可關注年報、庫藏股、防疫題材相關個股少量操作，慎防持股過高風險。

10. 威剛 Q1 賺贏去年：記憶體模組大廠 3260 威剛公布第一季歸屬母公司稅後淨利衝上 4.64 億元，與去年同期相較成長近二倍，且單季獲利賺贏去年全年，每股淨利 2.06 元。由於新冠肺炎疫情衝擊第二季記憶體市場仍有變數，預估市場經濟秩序逐步回復正常的時間點將落在下半年，建議個股拉回仍採偏多操作。

11. 博通延出貨 瑞昱義隆搶轉單：無線通訊晶片大廠博通（Broadcom）傳出對客戶示警，下單後交期可能將大幅延長到半年，相較過往交期天數倍增。市場預期由於博通交期天數大增，客戶擔心供貨時間不穩定，將有利競爭對手 2379 瑞昱、2458 義隆子公司義傳及機上盒晶片廠 3041 揚智順利搶下客戶轉單需求，出貨可望更加暢旺。

