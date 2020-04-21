〈台股盤前〉油價大走疲突顯消費低落警訊 台景氣股力抗寒風

蘋概三王台積電、大立光與鴻海等，昨 (20) 日休息，力守平盤附近格局，多頭轉向點火防疫生技與小型股相關，終場大盤小跌 10.33 點或 0.1%，收在 10586.71 點，但美股進入財報周、油價走疲突顯消費低落警訊，市場專家則認為台股將由類股輪動整理。

證券分析師黃漢成指出，台北股指數本波段由低點 8523 點已反彈高達 2200 點，昨天開小高盤後，市場並無後續強大量能推升，權值股進入盤整走勢；相對的，指數在高檔附近，隨著上市櫃公司陸續公布財報，投資人可回頭檢視類股、個股目前在大盤的位階及景氣位置，且目前已知如 DRAM 類股、頻率元件由於產業景氣循環剛剛走出谷底，料將成為現階段的市場重心。

不過，在總體台股走勢方面，黃漢成說，值得留意的是，昨日期貨部分，外資減碼多單 2708 口，多單未平倉口數為 30153 口，為 3 月 12 日以來低水位的留倉多單水位，顯示外資短時間內無意再做多，在大型法人的動向、心態尚且如此，小投資人也不應一味眛於市場現階段鼓吹進場「存股」的話術而盲目做多。

在 DRAM 類股方面，如宇瞻、威剛首季財報表現佳，引起投資人注意，同時 DRAM 類股還有十銓、品安、廣穎等將有優勢表現，黃漢成指出，DRAM 類股等位階並不高，值得留意。

而頻率元件類股方面，頻率元件廠晶技 (3042-TW) 公布 2020 年首季稅前盈餘 3.03 億元，依照晶技 3 月有效稅率 12.04% 計算，稅後純益 2.66 億元，每股純益 0.86 元，法人估晶技第二季每股純益將上看 1.02 元，希華 (2484-TW) 等首季。獲利明顯轉強，預估第一季單季純益可逾 4600 萬元，不僅較 2019 年第 4 季轉虧為盈，且年增率 5 成，每股純益可達 0.3 元以上。希華高層主管指出，受到 EMS 廠復工後的需求量大幅提升，4-6 月接單能見度高，下半年希華也將持續開出新產能。

在今晨收盤等美股方面，本周美股科技股財報季開跑，20 日美國 WTI 原油 5 月合約價格雪崩，華爾街避險情緒攀升，美債殖利率下滑、美元、黃金走高，美股四大指數開盤不利下滑。美股中場時段，WTI 價格加速暴跌，首見負值至歷史新低，四大指數跌幅擴大，能源股全數殞落，終場道瓊下跌近 600 點。

今晨收盤美股四大指數表現，美股道瓊指數下跌 592.05 點，或 2.44%，收 23,650.44 點。標普 500 指數下跌 51.40 點，或 1.79%，收 2,823.16 點。

那斯達克指數下跌 89.41 點，或 1.03%，收 8,560.73 點。費城半導體指數下跌 38.07 點，或 2.23%，收 1,667.57 點。

而美股科技五大巨擎僅亞馬遜收漲。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.78%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.08%；臉書 (FB-US) 下跌 0.56%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.40%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.98%。此外能源股帶動大盤走低， 道瓊 30 檔成分股全數收黑，惟 IBM、思科逆勢上漲。

在市場訊息部分，台郡 (6269-TW) 在新多層板高頻軟板天線技術及產品挹注下，去年全年賺回超過一個股本，每股純益 10.02 元，台郡擬於 4 月 28 日召開線上法說會，除首季獲利外，市場將聚焦台郡 LCP 軟板天線開發進度，及蘋果是否延後推出旗艦機等重點。