〈房產〉北市商辦交易買方堅持價格、賣方惜售 成交行情變動不大

商仲 CBRE 世邦魏理仕今 (21) 日發布「2020 年第一季台北辦公室市場報告」指出，台北辦公室投資市場雖然不少投資人抱持高度興趣，但買方堅持價格、賣方惜售，預料短期內辦公室價格變動不大，平均收益率估將持平。

世邦魏理仕分析，造成此現象原因在於，部分投資人受新冠疫情影響，改採風險趨避的保守態度，對成交價格有所堅持，加上北市中心商辦房東大多抱持惜售心態，預料短期內辦公室價格變動不大，平均收益率將持平。不過在大環境不確定性升高的情況下，投資人已將此類資產視為較佳的防禦性投資標的。

檢視 2020 年第一季全台辦公室投資市場氣氛較為平淡，總投資金額為 13.4 億元，較去年同期減少 44%，主要係一月份台灣大選促使投資人採取觀望態度，加上二月份起新冠肺炎疫情蔓延，進一步影響短期內投資信心。其中包括 IC 設計大廠瑞昱 (2371-TW) 以 7.3 億元買下華固 (2548-TW) 位於大直的國票金控大樓內一個樓層；樂富一號不動產投資信託基金亦經由公開標售程序，以逾 6 億元，增購台北市大都市國際中心內約 650 坪的辦公單位。

世邦魏理仕台灣顧問及交易服務部主管陳頌民表示，台北市中心辦公室租金持續平穩，且受惠央行降息後借貸成本降低，部分本土企業轉向評估購買商辦產品以供自用。加上台北辦公室市場空置率未來 2 年仍維持低檔，本土投資人持續展現投資興趣，也由於台北主要商圈內欠缺可供投資的整棟辦公室物件，越來越多的機構投資人對於購買分層辦公室的意願有所提高。第一季辦公室成交價格大致維持穩定，季內平均商辦收益率維持在 2.63%。」

進一步分析台北辦公室租賃市場，第一季租賃活動維持熱絡，租賃活動主要仍來自於企業因應辦公室升級需求而進行搬遷，其中以科技業及金融業的租戶較為活躍。受惠於搬遷活動穩定，且新供給量體有限，第一季 A、B 辦平均空置率維持在低檔，分別為 3.9% 及 3.7%。台北優質辦公室平均租金溫和上升至每坪 2268 元 / 坪，較上季成長 0.6%，其中信義基隆區 A 辦大樓平均成交租金首次突破 3200 元 / 坪。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶表示，「考量空置率降至歷史低點，多數房東對於成交租金水準仍抱持強勢的態度，未因新冠疫情有所改變。目前已有部分跨國企業選擇暫緩搬遷計畫，除因全球經濟前景不明外，新冠疫情爆發後，針對外籍人士採取的入境限制，導致外商決策人員無法來台進行實地考察，而影響租賃案進度。

此外，疫情擴大已對全球經濟及產業造成衝擊，也影響國內企業用人需求。全台實施無薪假人數於四月中達到 1 萬 4821 人，於短短 10 天內增加了 73%。若疫情持續惡化，未來幾月企業聘雇意願可能持續下降，台北辦公室市場的增租需求也將隨之減弱。