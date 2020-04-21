生華科新藥抗疫露曙光 證實有效抑制冠狀病毒

生華科 (6492-TW) 今 (21) 日宣布，旗下新藥 Silmitasertib(CX-4945)委由台灣國衛院冠狀病毒篩選平台，進行人類流感冠狀病毒體外試驗，試驗結果證實，Silmitasertib 具有良好抑制病毒能力，將緊急啟動下一階段動物試驗。

生華科委由台灣國衛院生技與藥物研究所實驗室，進行新藥 Silmitasertib 用於人類流感冠狀病毒 (Hcov-OC43) 的試驗，結果顯示，可有效阻斷病毒在宿主細胞複製和感染能力。

生華科表示，由於冠狀病毒包括新冠肺炎 (Covid-19) 及流感等，在病毒基因組上僅有微小差異，此試驗結果出爐後，也將啟動下一階段動物試驗，驗證 Silmitasertib 抗 RNA 病毒療效，同時會提供試驗結果給美國國衛院。

生華科指出，目前治療新冠肺炎的藥物包括奎寧和瑞德西韋，根據早期數據，雖然病患服用藥物後，病情有改善，但仍面臨試驗期短、樣本數少、副作用強及缺乏對照組等疑慮。

此外，在無特定有效藥物可供治療，加上還沒開發出可預防感染的疫苗下，新藥用於抗新冠肺炎的試驗，也刻不容緩。

生華科日前宣布與美國國衛院簽訂合作協議，啟動 Silmitasertib 抗新冠病毒試驗，生華科僅提供 Silmitasertib 藥物，後續新藥的研發、動物及人體臨床試驗，均由美國國衛院負責，據悉，生華科已針對該藥物申請相關專利，且庫存約有 120 公斤，約可製造出幾十萬顆的藥物膠囊。