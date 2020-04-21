王品全面上架UberEats 外送營收比重上看15%

在新冠肺炎疫情衝擊下，餐飲業甚至是飯店和百貨商場均積極發展外送服務，連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (21) 日宣布，旗下 17 個品牌與 UberEats 攜手推外送，創 Uber Eats 在台單一餐飲集團最多門店投入、一次上架最多菜色的新記錄，王品執行長李森斌期望藉此彌補部分營收，並目標將王品進一步打造成台灣外送的第一品牌，估未來外送占營收比重達 15% 之上。

王品外送服務首波集結全台共 155 家門店，已在 4 月 17 日上線，接下來目標全集團共 280 店全面加入，共提供 353 種菜色，同時還增加 93 款各品牌主廚專案研發的隱藏版菜色，每款菜色價格帶落在 64-400 元。

王品此次動員集團超過 25 個單位，包括 17 個事業處、食藝中心、採購和財務等，投入近 300 人，以 600 小時馬拉松式會議試作、決定菜色，從 17 品牌現有 686 道的內用菜單中，嚴選出 260 道菜，另外配合外送特性，研發新創 93 道菜色；而外送袋除了品牌識別包裝，附有「安心卡」詳細紀錄餐點製作人姓名、製作餐點時的體溫、洗手步驟叮嚀等。

李森斌指出，9 個月前 12 MINI 因應外送市場的蓬勃發展推外送服務，表現優於預期，而此次在疫情的衝擊下，2 月又有 5 個品牌加入外送行列。

此外，李森斌強調，即便疫情持續蔓延中，但王品今年展店和推新品牌計劃並未調整，新品牌「薈麵點」預計 5 月初營運，且還會再有新品牌誕生。