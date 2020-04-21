個股分析／邱董再造台開成為最被低估的資產股

台開 (2841-TW) 從 1964 年成立迄今已 56 週年，是推動台灣經濟的重要推手，初期以配合政府開發需求之使命，成功開發 30 個工業區、全台多處商辦及住宅，是台灣歷史最悠久、土地開發資歷最厚實的業者，歷經 50 多載，締造台灣產業園區最輝煌的開發實績。完成開發工業區 30 處，總開發面績超過 4,500 公頃，並率先導入「生產、生活、生態」三生一體之良好生態環境，帶動台灣產業升級及園區轉型。近 20 年台開產業開發許多大案，有台灣第一座工業區 -- 台中工業區、新板特區、三峽台北大學(台灣第一座大學城) 、台中精密機械園區(台灣第一個精密機械園區)。

而自從邱董入主台開後，秉持過去輝煌之開發實績，並以文化創意與科技創新之挹注，整個可開發之 45 公頃花蓮洄瀾灣園區更具價值，其中花蓮 22 公頃工業區更名為光華樂活創意園區，另新天堂樂園成為花蓮新地標外，加總洄瀾山居、新天堂樂園 2 旅館、初雲樓等超過 1500 戶養生宅，是亞洲最大養生村。另新埔「雲夢山丘」28 公頃，也開發成為台灣的輕井澤。

邱董揭櫫「以文化為靈魂，引科技為脈絡，為土地注入新價值」的企業核心理念，並以台灣土地開發公司為首，陸續拓展版圖成為台灣土地開發集團，母子孫公司各司其職全面積極推動「文化創意、科技創新」理念，為台灣珍貴的土地注入全新價值，帶給人們全方位的永續優質生活環境。

連續 12 年獲利 股價淨值比超低

台開自 2008 年完全民營化，已連續 12 年獲利，2008 年當時實收資本額只有 30 億，股東權益總額為 33.61 億，每股淨值為 11.5 元，去年實收資本額已成長為 76 億，股東權益總額 197.66 億，保留盈餘高達 115.38 億。負債比更自 2008 年民營化後 77％，之後逐年降低至 2019 年為 47％。資產總額自 2008 年 147.21 億，大幅成長到 2019 年 376.38 億，均是優質土地開發之綜效提升。每股淨值更是高達 26.06，股價淨值比只有 0.4，堪稱最便宜的資產股。

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