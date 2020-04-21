德國逐步重開經濟 梅克爾：仍需謹慎 避免第二波感染

與歐洲國家相較，德國在防疫上取得初期的成功，目前將焦點轉向如何開放經濟。不過在重新開放的同時，總理梅克爾 (Angela Merkel) 警告，德國仍必須保持謹慎及紀律，以免出現第二波感染的風險。

德國目前是新冠肺炎 (COVID-19) 感染人數第五高的國家，但是在 3 月中旬部分封鎖和社會疏遠措施之後，其傳播速度有所下降。

從人數上來說，據約翰霍普金斯大學數據，德國已有 147065 例確診病例，其中 4862 例死亡，這些數字明顯低於其一些歐洲鄰國：截至週一，西班牙、義大利、法國的死亡人數均破 2 萬，英國也超過 1.6 萬。

德國將防疫焦點置於降低感染率，即每名感染者繼續傳染的人數，上週五德國 Robert Koch Institute 指出，德國的感染率來到 1 以下，德國衛生部長 Jens Spahn 表示，這說明疫情已初步獲得控制。

也因此，德國在週一開始逐步解封，先開放 800 平方公尺以下的小型零售商重新開業，較大的汽車經銷店、自行車商店和書店也獲准開門迎客。

福斯集團 (VW) 週一重啟了在茨威考市一家主要製造工廠，下週起有預計還有更多工廠復工。

學校將於 5 月 4 日重新開放，優先考慮參加考試的學生。但是，大規模的聚會仍將禁止，直到 8 月 31 日為止，而餐館、電影院和大型零售商店目前依然關閉。

梅克爾表示，目前德國仍處於大流行初期，距離走出困境還很遠，因此不能討論無止境地放寬限制，而不防範二度感染的風險。

反對派自由民主黨 (FDP) 的 Bettina Stark-Watzinger 並不滿意，她認為，每日所做的限制應該在合理範圍內，如何適度開放，應該採行辯論進行，這對民主至關重要，而不是由總理自行決定。