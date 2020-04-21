彭斯：美國已有足夠病毒檢測能力 讓各州進「經濟重啟」第一階

川普政府週一 (20 日) 宣布，美國有足夠的新冠肺炎 (COVID-19) 檢測能力，可以讓各州開始重新開放經濟，不過多位美國州長表示，目前仍然缺乏普篩新冠肺炎的檢測試劑。

而雖然川普政府正致力於「重啟經濟」，但美國公共衛生專家卻認為，當前美國的新冠病毒檢測能力，可能還不足以放鬆社交疏離 (Social Distancing) 的限制措施。

美國副總統彭斯也在一場記者會上表示：「今天我們再次告訴州長們，根據我們的最佳估計，我們現在已經有足夠的病毒檢測能力讓美國每個州都進入經濟重啟的第一階段。」

但彭斯強調，「重啟經濟」還需要滿足其他標準，包括新增新冠肺炎病例數連續 14 天下降，且要確保醫療體系有足夠的能力來應對可能發生的任何情況。

美國南部三大州，包括喬治亞州、南卡羅萊納州、田納西州——的共和黨州長週一 (20 日) 已宣布，將取消部分限制措施，並允許一些企業和娛樂場所重新開放，包括南卡羅萊納州的海灘。

彭斯亦表示，美國疾病管控中心將派 10 至 12 人團隊到每個州，幫助「追蹤接觸者」、並識別與感染者接觸過的人，並對這些人進行檢測。