〈陸股盤後〉油價重挫攪局 A股結束連三漲

油價崩跌，5 月份紐約原油期貨跌至負數，史上第一次，加上美股回檔，導致周二 (21 日)A 股三大指數跟隨亞股開低，盤中市場傳出北韓領導人金正恩命危消息，地緣政治恐新添變數，導致賣壓出籠，亞股均進一步下挫。不過，在午盤後，南韓媒體反駁金正恩命危消息，陸股止跌回升，不過 A 股三大指數終場仍收黑。

盤面上，電信商、基建、生技、特高壓、數據中心表現較佳，逆勢走揚，而貴金屬、券商信託、多元金融、民航機場、煤炭則跌幅較重。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

截至收盤，上證綜指下跌 0.9%，收報 2827.01 點；深證成指下跌 1.08%，收報 10506.86 點；創業板指下跌 0.95%，收報 2023.94 點。今日滬深兩地股市成交額達人民幣 6493 億元，日增 5%。

北向資金進出方面，今日賣超人民幣 27.53 億元，其中，滬股通賣超人民幣 15.07 億元，深股通賣超人民幣 12.46 億元。

產業消息

5 月份美國原油期貨價格暴跌，跌幅高達 306%，每桶收在負 37.63 美元，是史上首度下跌至負值。不過，跌至負值市場解讀只是金融操作上的問題，並不是市場供需出現巨變，主力合約仍在每桶 20 美元附近。能源類股雖走跌，但幅度未失控，中石化下滑 1.5%、中石油下跌 0.9%。

由於中國煤炭庫存居高不下，煤價出現恐慌性下跌，每噸煤價跌破人民幣 500 元。煤炭類股紛紛重挫，山煤國際重挫 5.8%、中國神華大跌 3.5%、兗州煤業下跌 2.7%、山西焦化下挫 1.9%。

中國官媒報導指稱發現有幫助中小企業脫困的低利率政策資金繞道進入房市，中國人行與銀保監局立即要求銀行業徹查，並將違法流入房市資金全數、限期收回。地產類股應聲下挫，新城控股大跌 3.6%、陽光城下跌 2.3%、萬科下跌 2.1%、綠地控股下滑 1.5%、華夏幸福下滑 1.1%。

法人觀點

東北證券表示，中國國內的產業秩序已逐漸恢復，在即將到來的五一長假中，消費需求有機會再進一步改善。短期來看，中國國內疫情好轉，消費者出遊意願增加，相關概念股可望出現超跌反彈。中長期看，疫情影響並不會改變產業龍頭企業長期成長趨勢和價值，因此各產業的龍頭大廠應能在疫情結束後率先反彈。

中國光大證券指出，A 股市場估值反應的隱含成長率已經低於中國 GDP 的長期潛在成長率，現在是 A 股值得低接的時機點，投資人可將重點關注在反周期的產業政策概念股，及業績確定性更強的標的。

山西證券則認為，A 股可望在基本面的支撐下震盪走強。目前指數偏低，具估值優勢。從總經數據來看，3 月份的經濟數據已較 1～2 月份回溫，貸款數據也優於預期，投資人可在此時逢低分批布局。

