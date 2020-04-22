華為：如果美國擴大出口管制 仍能向三星、聯發科買晶片

據《日經亞洲評論》報導，全球最大的電信設備提供商華為週二 (21 日) 表示，如果美國政府收緊對中國的出口管制，公司仍可以向三星、聯發科等公司購買晶片。

美國已經將華為列入黑名單，並考慮進一步限制其使用美國技術。華為目前主要依賴台積電代工晶片，來製造各類硬體。如果美國加強管制措施，理論上三星等外國公司也須遵守管制禁令，但華為堅稱，他們仍可購買相關公司產品。

華為發言人說：「即使美國確實採取了這樣的措施，我們仍然可以從南韓三星、台灣聯發科和中國大陸展訊購買晶片，這是行業慣例。」

華為表示，即使華為無法製造晶片，許多中國的晶片公司仍會成長，而華為可以向南韓、日本、台灣以及歐洲公司購買晶片來製造產品。

三星是全球最大的智慧手機製造商，也是全球最大的存儲晶片製造商，目前正努力在晶圓代工領域與台積電競爭。

華為發言人表示，公司已經並且會繼續堅持，長期的多元及多管道採購策略，不依賴單個國家或供應商。

消息人士表示，華為已經將一些中低階訂單轉移至中芯國際，以避免美國的進一步限制。

據報導，華盛頓已建議台積電基於國家安全原因，在美國製造晶片。