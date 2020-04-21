【日盛投顧】失守10日均線

◆盤勢分析

1. 因油價波動劇烈、市場擔憂情緒升溫，台股加權指數遭逢賣壓，早盤開低之後未能止穩，指數跌幅於盤中擴大，雖少數具有利基題材之生技、連接器族群相對強勢，但盤面上個股跌多漲少，終場加權指數下跌 298.29 點，收在 10，288.42 點，跌幅達 2.82%，成交金額則為 1839.82 億元，三大法人合計賣超 291.49 億元：外資賣超 242.46 億元、投信賣超 8.38 億元、自營商賣超 40.64 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價跌量增，量能結構較不利多方，後續不宜再價量背離，否則不排除回測月線的可能。

(2)、均線：目前指數跌破 10 日線 (約 10，314 點) 附近，下檔波段支撐可以月線 (約 9，960 點) 為守，上檔壓力留意季線 (約 10，800 點) 附近。

(3)、技術指標：KD 於高檔區死亡交叉，短線漲幅已大、跌破 10 日線之個股須慎防追高風險。

3. 櫃買指數跌幅 2.31%，收在 128.73 點，周三跌幅小於加權指數，目前回測 10 日線 (約 128.40 點) 附近、但尚未跌破，短線上留意是否能站穩 10 日線，以盤代跌化解上方季線 (約 133.7 點) 附近壓力。

4. 觀盤重點：油價波動劇烈使市場恐慌情緒升溫，目前台股短線上失守 10 日線、且封閉 4/17 之向上跳空缺口，現階段建議於操作面上不宜追高，並多加注意資金比重控管，另外上市櫃公司將公告 2020Q1 獲利，建議須留意手中持股之基本面表現，後續選股方向，可關注連接器、生技、氮化鎵 (GaN)、伺服器，以及低基期之高殖利率股。

生技、連接器具利基相對持穩

1. 連接器：2020 年伺服器產業展望正向，加上居家工作趨勢帶動筆記型電腦、平板需求，有利相關線材、連接器及模組廠商業績增溫，相關個股包括 3526 凡甲、3217 優群、3023 信邦、3533 嘉澤、6290 良維，周二股價同步上揚。

2. 記憶體：疫情帶動居家辦公、遠距學習需求增溫，DRAM 及 NANDFlash 快閃記憶體需求及價格跟著提升，使記憶體模組廠受惠，相關個股包括 8271 宇瞻、3260 威剛、8088 品安。其中 8271 宇瞻 Q1 純益 1.55 億元、創單季新高，3260 威剛 Q1 純益 4.64 億元、單季就超越去年全年獲利。

3. 遠距活動：由於疫情影響，遠距會議、遠距教學的模式在各地逐漸成型，有利遠距設備供應商業績升溫，相關個股包括視訊會議產品商 3669 圓展，而 2417 圓剛持有圓展約 33% 股權，周二股價齊揚。

4.TWS 耳機：TWS 真無線藍芽耳機發展已成明確趨勢，2020 年全球出貨量預期將大於 2019 年水準，相關個股 2379 瑞昱、2439 美律周二股價抗跌，皆守在平盤之上。