外資大賣242億元 調節三王雙虎金融股 回頭買富邦VIX逾3.6萬張

台股今日受油價暴跌、北韓領導人金正恩病危雙利空襲擊，終場大跌 298.29 點或 2.82%，一舉摜破 5 、10 日線，三大法人合計賣超 291.49 億元，其中，外資由買轉賣，賣超達 242 億元，金額創近 1 個月新高，調節對象以權值股為主，包括蘋概三王、金融類股，以及面板雙虎等，回頭買超富邦 VIX，對盤勢看法轉趨保守。

三大法人今日全站賣方，自營商賣超 40.64 億元，投信賣超 8.38 億元，外資賣超 242.46 億元；期貨方面，外資小幅加碼多單，多單未平倉口數升至 38790 口。

觀察外資動向，今日因原油期貨大跌，避險情續升溫，反向 ETF 獲青睞，買超富邦 VIX 逾 3.6 萬張，也回補元大台灣 50 反 1 達 6300 張，個股則以伺服器概念股為主，包括智邦、金像電、至上、仁寶等，皆有 1000 張以上。

外資賣超則以權值股為主，蘋概三王一共遭調節近 77.69 億元，台積電、鴻海賣超張數皆達 1.5 萬張，面板雙虎也有 2.5 萬張，金融權值股如中信金、兆豐金、開發金、華南金、元大金皆達 1.3 萬張以上。

投信與自營商則同步看好優群，共加碼逾 600 張，不過對旺宏、晶技看法分歧，投信大賣旺宏逾 2000 張，自營商大買逾 1000 張；投信同樣賣超晶技逾 1500 張，但自營商小買逾 200 張。