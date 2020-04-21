對抗低利環境 債券投資要「棄長保短」

黑天鵝盤旋，股匯市震盪尤其大，相對抗波動的債券，也需要適時調整配置，全球低利的環境下，專家建議先將長債獲利了結，轉抱短年期債券，分散利率風險；布局高收益債則首重品質，並將續存期控制在 2 年左右。

基金達人基金 V 怪客表示，買債券要留意兩個風險：信用及利率。觀察歷史走勢，2008 年金融海嘯期間，美國聯準會（Fed）將聯邦基準利率降至 0%~0.25%，20 年期以上美債 ETF 股價噴漲，但當低利率執行一段時間後，價格直直回落，美國短債走勢卻持穩。

如今 Fed 再度將基準利率降至趨近於 0，與金融海嘯時期相當，若還想持有美國長債，就要思考一件事：美國會否執行負利率。若認為機率不大，就可考慮先將長債獲利了結，轉抱 0-1 年期、1-3 期的短年期美債，或是貨幣型基金，分散利率風險。若不在乎資本利得，只想安穩領息的退休族，就可續抱中長期債券。

此外，Fed 出手救市，開始收購高收益債，是否可以搭上順風車撿便宜？基金 V 怪客提醒，Fed 是購買 3 月 22 日前仍為投資等級、但之後因疫情被降評至 BB - 級（即第三高垃圾級），且債務 5 年內到期的公司債，並非全數高收益債皆是選項。加上惠譽、穆迪發布警告，未來一年企業或主權國家將迎來降評潮，隨之而來的就是違約潮，現在並非介入高收益債的好時機。

安聯投信也指出， Fed 表態支持的高收益債，主要有「評級較佳的美國公司債」以及「存續期較短」兩大重點。由於疫情仍在持續延燒，市場波動變數未完全消失，建議投資人在此時投資高收益債時仍應首重品質，存續期部分若可進一步嚴控制更短期間（2 年左右），也有望縮短在此較短期間內遇到違約與市場利率波動帶來的衝擊影響，進而降低資產波動度。

面對動盪的金融市場，小資族該怎麼做？基金 V 怪客建議，股債混合的平衡型基金可降低下跌風險，利用定期定額的策略，納為核心資產，當手上有閒錢時，再去投資看好的股票或債券。