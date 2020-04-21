病毒浩劫下 哪些個股仍被低估、續航力強？

週二 (4 月 21 日) 台股震盪大，在全球新冠疫情延燒下，全球 212 個國家淪陷，全球確診人數已飆破 240 萬例，死亡人數突破 16.8 萬例，美股道瓊收跌 - 2.4％。

台股早盤受美股收黑衝擊開低，盤中傳出，美國有線電視新聞網（CNN）引述美國官員說法指出，北韓最高領導人金正恩在心臟手術後情況危急，雖然南韓官方隨即打臉，沒有任何跡象顯示金正恩身體出現異狀，但此一則傳聞也引發東北亞地緣政治緊張，台股盤中因此一訊息大跌 300 點，尾盤買盤無力拉抬，最終台股收 10,288 點，下跌 298 點，成交量放大至 1,833 億元。

萬寶週刊陳子榕分析師指出，不過，危機就是轉機，3 月初指數重挫 3,600 點，但在政府政策作多與國安基金進場下，由 8,523 最低點，反彈 2,187 點，彈幅 25.6％，短線過熱下，剛好趁著多重利空向下修正，修正過熱的技術面。而此時，拉回正是選擇基本面透明度高，籌碼具優勢被低估的價值好股票伺機切入。

日本被動元件大廠村田製作所 4 月 14 日公告，因發生新型冠狀病毒感染案例，為了員工健康著想，與確診員工有接觸者，在家 14 天隔離，據報導約有 7,000 名員工在家待命，台廠被動廠短期可望受惠轉單效益，至於中長期，預期 5G 智慧型手機、5G 基地台，以及電動車，對 MLCC 中長期需求更大，台廠相關個股禾伸堂 (3026-TW)、華新科(2492-TW) 可望大受惠。

禾伸堂被動元件生產廠區均在台灣，產出不受武漢肺炎疫情影響。禾伸堂自結 3 月合併營收 12.6 億元，較 2 月 8.24 億元大增 52.9％，比去年同期 11.44 億元，增加 10.17％。累計今年前 3 月自結合併營收 31.65 億元，較去年同期 30.32 億元，成長 4.39％。營收表現令市場驚豔。

禾伸堂去年稅後淨利 7.93 億元，EPS 5.02 元，擬配發現金股利每股 7 元，其中，盈餘分配 5 元及資本公積 2 元。預估禾伸堂今年獲利上看 8 元，本益比仍有拉高的空間。

華新科 (2492-TW) 法說釋出樂觀訊息，第二季已擴產 10～15％，產能幾近滿載，訂單能見度看到第三季。由於居家工作與遠距學習等需求，使網通、筆電、伺服器等需求直升，華新科目前的訂單出貨比（B/B Ratio）在電阻方面為 1.8～2 倍，電容則約 1.5 倍，需求大於供給。華新科去年 EPS 13.72 元，預估在遠端需求旺下，今年 EPS 上看 15 元，本益比仍有拉高的空間。

蘋概三王，台積電 (2330-TW)、 大立光(3008-TW) 、鴻海(2317-TW) 近期股價表現強勢，台積電 4 月 16 日召開線上法人說明會，第一季歸屬母公司稅後淨利 1,169.87 億元，創下歷史新高，每股淨利 4.51 元，優於預期，股價也順利由 235.5 元低點，順利站上 300 元大關，漲幅 27.3％。

除了三王，蘋果供應鏈之一的譜瑞 - KY (4966-TW)，其股價受外資青睞。

譜瑞 - KY 受惠蘋果筆電 Macbook 及平板 iPad 第二季出貨量可望大幅成長。其中，iPad 出貨量有機會倍增，譜瑞 - KY 成為蘋果供應鏈一環後，一直都以高速訊號傳輸介面大吃 Macbook、iPad 訂單，隨著蘋果新品看俏，譜瑞 - KY 第二季業績再度成長可期，外資大調升目標價，本益比有拉升的空間。

當然，還有一些具籌碼優勢的好股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看，希望對讀者大眾有幫助。

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