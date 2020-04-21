原油經過休克療法 供需6月才會平衡 短期難見止穩

5 月西德州中級原油（WTI）期貨首次跌入負值，引起市場譁然，投信業者表示，因為原油需求疲弱，以致於許多油商不惜折價拋售，須經過「休克療法」（shock therapy），預期供需要等 6 月之後才可能達到初步平衡，短期行情看不到止穩的可能。

投信業者表示，雖然 OPEC+(OPEC 加上俄羅斯) 決議於 5/1~6/30 減產 970 萬桶，7 月~ 12 月減產 770 萬桶，2021 年 1 月~ 2022 年 4 月再減產 580 萬桶的協議，而美國、加拿大及巴西合計將減產 370 萬桶，但國際能源總署 (IEA) 月報預期 4 月份原油需求較去年同期下滑 2900 萬桶，在供過於求之下，目前推估上半年每天隱含增加約 1200 萬桶的庫存。

投信業者引述高盛證券最新報告表示，在新冠肺炎疫情之衝擊下，原油需求持續疲弱，OPEC + 近 1000 萬桶的減產幅度，不足以彌補供過於求的 2900 萬桶缺口，在這樣的情況下許多油商因原油賣不出去，使儲存空間將用罄，許多油商更是不惜折價拋售，以致近期原油的波動可能將極為劇烈，短時間行情尚未看到止穩可能。

高盛認為經過近期的「休克療法」，隨著油商儲油空間的用罄，原油的開採將自動終止，若疫情逐漸降溫，需求可望逐步恢復，但市場可能會在 6 月之後才有可能達到初步平衡。

投信業者最後也提醒投資人，目前原油期貨市場呈現大幅正價差，而西德州輕原油期貨每個月結算日為 25 日前 3 個交易日，因此在結算日前後，若僅看連續月份的報價資訊，會有原油價格突然大幅跳升的誤解，因此建議觀察原油期貨報價變化時，宜以特定月份原油期貨合約來觀察，以避免有被誤導的風險。

★【休克療法（shock therapy）】，是一種總體經濟學方案，由國家主動、突然性的放鬆價格與貨幣管制，減少國家補助，快速的進行貿易自由化，這個類型的計畫，常會伴隨將原本由國家控制的公有資產進行大規模的私有化措施。