負油價是單純的金融現象？高盛：6月合約到期前仍可能重演

在油價期貨市場歷史中，2020 年 4 月 20 日星期一將成為特別的一天，可交付的 WTI 期貨合約一路暴跌，最終跌破 0.00 美元，來到負值，成為歷史上前所未有的事件。事態很快又擴大，油價快速由 -10 美元，進展到 -30 美元，最後來到 -40.32 美元的最低價格。

這是 5 月合約今日到期的異常發展，而在合約到期前的最後關頭，交易價格轉為正數。6 月到期的合約價格表現相對正常，甚至於週二亞洲早盤上漲 6.9%，至 21.83 美元。但高盛發布報告認為，當前局勢並未好轉，週一的情況，到 6 月合約到期時可能還會重演。

5 月合約到期前走勢 (圖表取自 Zero Hedge)

不過，美國總統川普顯然不同意這點。他強調，週一油價的暴跌只是個金融現象，油價已經來到非常低的水位，適合以低價買進，他希望為美國的戰略石油儲備增加多達 7500 萬桶原油。

是什麼造成負油價？

5 月 WTI 期貨合約之所以在到期日前出現離譜行情，根本的原因在於，目前根本就沒有儲油的地方。許多沒有經驗的交易員突然意識到，石油已不再是一種資產，而是一種負債，他們只有幾個小時時間，來找到一個可以接收實物石油桶的地方，這幾乎是不可能的任務。

正如 Roger Diwan 所解釋的發展動態，「投機者發現自己無法轉售 WTI 合約，也沒有預訂要在庫欣原油交付的儲存地點，可以在合約中指定交貨。」

多頭無論如何都要先平倉，終究造成史上僅見的負值油價結果。

這是沒有人預想到的結果嗎？實際上，接近 1 個月前，高盛分析師 Damien Courvalin 就警告，油價可能出現負數，5 月 WTI 合約有潛在的進一步麻煩，將於「結算窗口前出現困境」。

SEB 首席大宗商品分析師 Bjarne Schieldrop 也在 4 月初的報告中說，許多地方的煉油廠現在加工的每一桶石油都在賠錢，或者他們沒有地方儲存石油產品的產量。當煉油廠關閉，許多石油生產商就沒有地方運送原油，最終他們必須出錢找人把石油運走，直到他們設法關閉生產。

6 月情況並未好轉

6 月合約將於 5 月 19 日到期，庫存的情況有比先前好了嗎？並沒有。

石油供需仍然失衡 (圖表取自 Zero Hedge)

自 2 月底以來，庫欣的原油庫存增加了 48%，至近 5500 萬桶，庫欣是美國主要的存儲中心和 WTI 合約的交貨地點。根據美國能源情報署 (EIA) 數據，截至 9 月 30 日，這一樞紐的工作存儲容量為 7600 萬桶。Courvalin 認為，到 5 月的第一週，緩衝可能會完全充滿。

高盛共列舉了 3 個原因，可能會壓垮接下來的 6 月期貨：

1. 鑑於今天的暴跌走勢，潛在的散戶多頭可能會離開；

2. 多頭可能在 5 月初，將 6 月合約轉倉至 7 月的負面影響；

3. 未來幾週內，影響儲存容量的關鍵因素仍未解決。

高盛指出，考慮到儲存石油的困難和成本，即使在正常時期，原油期貨的投資人都不會讓倉位到期。因此，在這一波受災的投資者，是一些業餘水準的玩家，堅持於他們並不了解的合約，並遭受空前的損失，不僅完全遭到清洗，還損失了 100% 以上的資本，而讓空方大賺。