法律戰起！美密蘇里州對中國提告 世衛：病毒可能來自動物非實驗室

新冠肺炎 (COVID-19) 引發自二次大戰以來的最嚴重的全球危機，疫情從最初爆發地武漢蔓延至全球，外界質疑中國政府隱瞞、隱匿，紛紛對中國提告要求索賠，而美國密蘇里州成為第一個對中國提出訴訟的州。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，全球 212 個國家淪陷，截稿前，全球確診數已飆破 240 萬例，死亡人數亦突破 17 萬例，美國成為世界最大震央國，迄今累計確診數超過 78 萬。

美國密蘇里州累計有 5963 例確診，215 例死亡，經濟損失估計超過 440 億美元。

外媒報導，密蘇里州成為美國第一個對中國提告的州，密蘇里州總檢察長施密特 (Eric Schmitt) 週二 (21 日) 向美國聯邦法院提出民事訴訟，指控中國政府導致州內經濟損失慘重，要求賠償。

密蘇里州在訴狀中說：「中國一再出現的非法和不合理行為和無所作為，已損害並嚴重干擾密蘇里州大部分居民的生命安全、殘害生命，損及密蘇里州的秩序和經濟。」

訴狀指出：「中國當局令人震驚的欺騙、隱瞞、瀆職和無所作為導致這場大流行，疫情爆發關鍵初期，中國當局欺騙公眾、隱匿至關重要的資訊、逮捕吹哨人，在面對越來越多的證據否認人際傳播，該國摧毀關鍵醫學研究，讓數百萬的人暴露病毒風險中，甚至囤積個人防護用品，導致一場不必要而且是可以預防的全球大流行。」

中國製造病毒作為生物武器的諸多媒體報導，各界懷疑的新冠肺炎是「中國製造」，世衛 (WHO) 週二否認新冠肺炎可能源自於武漢病毒研究所或其他病毒實驗室的討論。

世衛組織發言人 Fadela Chaib 表示，所有現有的證據顯示，這種病毒源自動物，而非在實驗室或其他地方人為或製造。

此前，美共和黨眾議員 Jim Banks 和其他 22 位眾議員連署，致信要求國務卿龐培 (Mike Pompeo) 和司法部長巴爾 (William Barr) 訴諸聯合國和國際法庭 (ICIJ)，讓中國賠償承擔新冠疫情造成的巨大損失。

美國佛州一家律師事務所狀告佛州聯邦法院，指控中國從事危險行動、在武漢建立龐大的病毒培養皿。美國前司法部檢察官 Larry Klayman 在國際刑事法院 (ICC) 對中國提告，指控中國違反國際公約製造生物武器、觸犯危害人類罪。

其他國家也紛紛出現索賠的聲音，印度國際法學家委員會和印度律師協會業近期向聯合國提告，對中國要求 20 兆美元賠償金。埃及律師向「聯合國人權理事會」提出申訴，狀告中國並索賠 20 兆美元。