〈貴金屬盤後〉美元走強 1700美元上方面臨阻力 黃金跌至2週最低

週二 (21 日) 交易，黃金期貨價格下跌至每盎司 1700 美元以下，收在近 2 週最低點，係因美元走強使美元計價商品承壓。

由於原油價格暴跌，避險買盤湧入黃金，金價上漲至 1700 美元以上，商品交易員猜測黃金可能也會在黃金突破 1700 美元後面臨一些阻力。

Swissquote Bank 高階分析師 Ipek Ozkardeskaya 認為，黃金回落至 1700 美元以下，這可能「暗示上行潛力似乎在接近 1700 至 1750 美元階段時出現疲累現象，至少暫時如此。」

6 月交割的黃金期貨價格下跌 23.40 美元或 1.4%，收每盎司 1687.80 美元。

FactSet 數據顯示，此為交易最活絡契約自 4 月 8 日以來最低收盤價。

5 月交割的白銀期貨價格大跌 73.8 美分或近 4.7%，收每盎司 14.876 美元。

Zaner Metals 分析師週二報告提到，「顯然，原油價格持續歷史性的大跌，正對大多數實體商品產生緊縮衝擊。原油價格走勢可能成為市場對全球經濟前景的主要領先指標，因此黃金和白銀預計應會持續溢出壓力。」

週二 ICE 美元指數上漲 0.4％，令美元計價的貴金屬商品交易不振，包括黃金。

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