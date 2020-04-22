Fed 無法印黃金！美銀上調黃金目標價至 3000 美元

美國四大銀行之一的美國銀行 (BOA) 週二 (21 日) 釋出報告，將黃金目標價設在 3000 美元，理由是「聯準會無法印黃金！」

自聯準會 2019 年 1 月轉鴿降息以來，黃金價格在過去 15 個月中表現良好，漲幅達 12％，儘管金價週二收盤表現不佳，但這無阻美國銀行對黃金的信心，將金價目標價格設在 3000 美元，幾乎是目前金價的 2 倍。

美銀週二釋出一份《聯準會無法印黃金》的投資報告顯示，預測 18 個月黃金期貨價將升至每盎司 3000 美元。

美銀分析師 Michael Widmer 分析師解釋：「隨著經濟產出大幅下滑，財政支出激增、央行資產負債表膨脹，法定貨幣可能會承受壓力… 促使投資者瞄準黃金。」

Michael Widmer 寫道：「近年來，投資需求與黃金價格密切相關，我們恰恰希望這一類買家能夠推動黃金價格上漲。」

美銀分析團隊預計，2020 年金價平均將達每盎司 1695 美元，明年將站上 2000 美元，但若金融市場回歸平靜、美元走強，印度和中國對珠寶的需求下降，恐對金價構成不利影響。

除了傳統的黃金供需基本面因素外，美銀強調，金融壓抑 (Financial Repression) 正以驚人的規模捲土重來，預計將能大舉提振金價。

金融壓抑意指：政府過度干涉、利率過低，導致金融體系的發展受到壓抑，促使現金變垃圾。

黃金期貨價格週二下跌至每盎司 1700 美元以下，收在近 2 週最低點，係因美元走強使美元計價商品承壓，台北時間週三截稿前，黃金期貨價格走揚，暫報每盎司 1707.30 美元。