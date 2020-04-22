滿了！ 美石油重鎮 庫欣儲油罐已被訂購一空

貿易商表示，雖然美國政府的官方數據顯示，截至 4 月中旬，美國原油重鎮奧克拉荷馬州庫欣 (Cushing) 的儲油空間已被占用 70%，但這個數字並不準確，因為剩下的容量已經被即將把油運往庫欣的公司預訂一空。

新冠肺炎疫情下，人們不再搭車搭飛機、而沙、俄又把大量原油灌到供給已經滿溢市場上，導致油滿為患。全球買家不得不把原油先存放起來，而庫欣正是美國原油主要存放地。

根據美國能源部，庫欣擁有儲放 7600 萬桶原油的空間，而上週已存放約 5300 萬桶或將近七成。

但五名貿易商透露，庫欣還未裝滿的油罐早已全租出去，很快就會裝滿，代表想在最後一刻找到儲油空間的貿易商事與願違。

今年油價暴跌走勢在這個禮拜顯得更加瘋狂，美國西德州原油 (WTI)5 月期貨週一 (20 日) 摜破零、出現史上首見負油價，這固然和該合約即將到期引發的恐慌性賣壓有關，但交投主力、WTI 6 月合約週二 (21 日) 幾乎重演 5 月合約前日走勢，暴跌 43% 至每桶 11.57 美元，儲油空間緊繃顯然是一大主因。

幾家在庫欣有儲油罐的大型油商，如 Magellan Midstream Partners (MMP-US)、Enterprise Products Partners (EPD-US) 和 Enbridge(ENB-US)，已經把儲油空間租給其他公司，也有一些貿易商將其轉租。

經手儲油租賃交易的中間商 Barsamian 表示，所有油罐早在 3 月中之前就租出去了，3 月下旬之後就沒再轉租過任何儲油空間。

這讓買入原油期貨的避險基金驚覺，如果到期時他們還持有這些合約，將不得不接收他們不想要的原油。Barsamian 說：「我從未接過避險基金這麼多電話，幾十封郵件和電話急著想知道是否還有儲油空間。他們從未想過實物交割的問題。」