〈WTI驚見負價〉該逃離石油股嗎？高盛：這2家千萬別賣

週一 (20 日) 交易，即將到期的 5 月 WTI 原油期貨重挫 55.90 美元或 306% 收在 -37.63 美元，創下歷史，意味著賣方還得貼錢給買方來接受 5 月交割的石油。

如果最受關注的油價指標實際上毫無價值，那麼該拋售石油股了嗎？高盛認為，那些能產生足夠的現金應對其債務直至明年年底的企業，投資者可別輕易拋棄，高盛更點名下述 2 家企業。

油價最可怕的崩跌終於要結束了，這世界終究需要石油來運作新冠肺炎之後的復甦之路。

5 月期油暴跌至負值係因該契約週二到期，意味著仍持有該契約的人將必須在 5 月實物交割。通常情況下，需要大量石油的企業不少，包括航空公司、加油站、鋼鐵廠等企業都使用大量原油產品，但如今因新冠肺炎疫情導致全球經濟停頓，這些企業幾乎不需要石油，煉油廠和油管營運商也不要，所以這些石油幾乎沒有容身之地。

儘管如此，這世界對石油的需求仍不會枯竭，遠期原油契約價格仍在 20 美元以上，某些甚至超過 30 美元。新冠肺炎疫情終究會穩定並解除，企業和消費者也將再次購買石油。

「負價石油」的賭注只適合非常小的市場，現今絕大多數未交割的原油期貨契約價格都超過 20 美元，根據 CME 數據，在進入週末的時候 5 月期油僅有 10.8 萬口開放契約，遠比 6 月期油 53.8 萬口、7 月期油 330 萬口少了許多。

多數投資者認為，6 月前原油交易價格將在 20 美元以上，到 9 月前更是拉升至 30 美元以上。至於國際基準的 Brent 原油最前月契約週一則以 25.57 美元作收。

石油公司 (尤其是美國石油公司) 正在清算，因為沒有哪家企業能在油價低於 40 美元時還能賺錢，今年年底之前可能就會有十多家石油公司聲請破產。

但如果企業管控債務得當，在同業陸續退出市場後，供需重新達到平衡，最終應可看到反彈。

PGIM 固定收益公司分析師 David Winans 表示，「今日走勢像石油在排除腎結石那般痛苦，這動作非常痛苦，但不會持續太久，因為石油生產商正在關閉油井。」

現今全球經濟運作僅需 7500 萬桶石油 / 日，到 2021 年底之前，需求量可能提高至 1 億桶 / 日或更多，而這些將由僅存的業者全盤吸收。

有 2 家公司就屬於定位良好、未來能締造成功的企業：

1. 雪佛龍 (CVX-US)

該公司撙節開支以節省資本，高盛分析師 Neil Mehta 上週給予「買進」評級，並稱「在 Brent 原油每桶 30 美元的環境下，雪佛龍的債務淨額 / Ebitda 比是全球石油巨頭中最低的。」

2. Schlumberger (SLB-US)

Schlumberger 是全球最大石油服務公司，現正引起正面關注。由於企業削減支出，Schlumberger 也蒙受損失，但因握有足夠多的長期國際契約，應該足以支撐接下來艱難的 18 個月。該公司上週五決定削減股息，使公司能有更多現金對應近期的債務義務。