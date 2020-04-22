工研院智慧關懷居家管理系統 可同時管理萬人減輕防疫負擔

工研院今 (22) 日舉辦防疫線上記者會，發表智慧關懷居家管理系統 APP，透過數位科技協助第一線防疫關懷人員，減輕負擔，工研院副所長張培仁表示，管理系統估可同時管理 1 萬人以上，目前相關技術研發已完成院內測試，將與新竹縣市政府進行場域驗證。

張培仁表示，為了防止疫情擴散，政府實施居家檢疫措施，但現行管理系統有三大痛點，包含人力勞役成本高、定位誤差高、手機 APP 維運成本高等，其中因現行系統多採用手機基地台定位，容易出現距離誤差值，讓里長、里幹事、警員、民政人員等第一線人員疲於奔命。

為減輕防疫人員壓力，張培仁指出，工研院結合台灣資通訊優勢，研發智慧關懷居家管理系統，可透過遠距進行居家監測與管理，並具備自動電話訪查功能，可望降低防疫照護人員負擔，此外，管理系統還具備高精準定位、高強度確認、維護高隱私、高便利性等特性，其中，將透過多元感測資訊，讓定位誤差縮小至 10 公尺內。

工研院近期因應新冠肺炎 (COVID-19) 疫情，運用數位科技協助政府推動各項防疫措施，包含熱影像體溫異常偵測技術、核酸分子檢測系統等，張培仁表示，目前國內外皆有廠商接洽技轉、釋出採用需求，而新發表的智慧關懷居家管理系統，也預計完成場域驗證後，就能提供各縣市政府使用。