博智3月營收創新高 單月每股賺0.99元 首季EPS 2.92元

PCB 廠博智 (8155-TW)3 月營收達 2.64 億元，創新高，年增 94.8%，今 (22) 日公告自結數， 3 月稅後純益 4900 萬元，月減 5.77%，年增 4.5 倍，每股純益 0.99 元，第 1 季每股純益達 2.92 元。

據博智公布的自結盈餘資料顯示，2020 年第 1 季稅後純益為 1.45 億元，較去年首季大增 19.59 倍，每股純益為 2.92 元。

博智今年首季營收 7.39 億元，季增 22.61%，年增 82.91%，也創新高，由於產能持續滿載生產，維持小幅擴產計畫，不過整體仍以提升質量為主。

博智產品以伺服器、雲端儲存設備、工業電腦等高階產品為主，全球新冠肺炎大爆發，居家辦公及教學、視訊會議等遠距生活及宅經濟當道，帶動伺服器及雲端儲存需求強勁，且博智佈局快 2 年、20 層以上半導體晶圓測試設備 PCB 板出貨逐步放量。不僅第 1 季營運攀高，第 2 季表現可望更好。

博智目前 PCB 月產能已提升到 60 萬平方呎，10 層板以上產品佔比也已拉升至 75% 以上，其中伺服器約佔博智銷售面積約 70%，工業電腦及半導體相關測試設備占比約 30%。