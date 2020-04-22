星國防疫管制延長至6/1 詩肯子公司營收恐受影響

新加坡政府宣布延長全國管制防疫措施至 6 月 1 日，台灣連鎖家具龍頭詩肯 (6195-TW) 今 (22) 日對此指出，旗下新加坡子公司 Nova Furnishing Holdings 員工已配合政府政策在家上班，的確會因營運天數減少而影響合併營收，不過，由於當地政府有提供相關補助，整體營運面影響不大。

新加坡原於 4 月 7 日至 5 月 4 日止採取全國管制防疫措施，由於疫情尚未控制，延長至 6 月 1 日，詩肯表示，新加坡子公司員工已配合政府政策在家上班，且由於工作天數減少，恐將影響營收，不過，實際影響程度仍需視疫情後續發展而定。

詩肯強調，為舒緩新冠肺炎疫情對企業影響，新加坡政府將提供子公司薪資、租金及稅務減免等補助，因此，營運面影響並不重大。

事實上，詩肯第一季業績並未明顯受到疫情衝擊，3 月合併營收達 1.32 億元，月增 18.23%、年增 43.17%，第一季合併營收 4.74 億元，年增達 27.67%，雙創同期新高，反映宅商機間接帶動家具需求增溫。

詩肯強調，對現金流和存貨均已做好與疫情打「持久戰」的準備，營運無虞。

截至 3 月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家和詩肯睡眠精品全台分別有 79、42、7 家店，總店數達 128 家。