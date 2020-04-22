〈寶齡檢測打國際盃〉攜國內大廠結合共組大聯盟 要打國際盃

寶齡富錦 (1760-TW)、台康生 (6589-TW) 及安肽生醫攜手組大聯盟，僅花一個月的時間，就開發出檢測 COVID-19 抗原快篩試劑，最快 10 分鐘內可偵測體內病毒，未來將先申請台灣專案製造許可，並開始送國外政府機構審查，將產品重心擺在國際市場。

寶齡、台康生與安鈦生醫今日共同宣布開發抗原快篩試劑，可在 10 分鐘內偵測出體內病毒，三家業者在產業鏈上、中、下游各擁關鍵技術，共組結合成抗原快篩試劑大聯盟，要打國際盃，搶國際檢測市場。

據悉，安肽生醫負責提供辨識新冠病毒抗原的單株抗體群，再由台康生提供抗體合成，最後由寶齡負責產品優化與量產，初期將向台灣衛生福利部食品藥物管理署 (TFDA) 提出申請醫材許可證，之後開始往國外發展，送各國政府審查。

寶齡事業涵蓋新藥、保健與化妝品，市場布局遍及全球，寶齡除具量產規模與能力外，過去也有多國重要文件申請經驗，加上量產能力，此次可協助將抗原快篩試劑產品，送歐美、中國、日本等國進行審查。

而國內市場方面，寶齡已接獲中研院快篩試劑抗原樣品，將進行產品優化，中研院日前公告的入選名單中，寶齡名列其中，公司規劃，國內市場將與政府單位合作，國外市場則以大聯盟產品為主，國內外雙頭並進，全力布局抗原快篩市場商機，同時也是可協助各國政府降溫新冠肺炎疫情發展。

寶齡認為，新冠肺炎疫情延燒，疫苗還沒開發出來前，各國政府不敢掉以輕心，抗原快篩試劑將可成為戰備庫存，隨著產品逐步進入量產，營收貢獻可期。