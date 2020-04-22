〈大立光股利案出爐〉股利創高 分析師正反意見不一 保守看估跌破前波低點

大立光 (3008-TW) 擬配每股 79 元現金股利，創新高，分析師張陳浩指出，大立光短期可能受疫情干擾，但中長期 5G 通訊及手機走向大光圈、防手震及多鏡頭設計，大立光也符合高成長趨勢，不過，分析師黃漢成則說，短期內技術面、基本面不樂觀須謹慎看待，不排除跌破前波 3250 元的低點。

黃漢成指出，大立光主要客戶蘋果今年新機推出時程，受疫情影響大，天風證券分析師郭明錤出具報告更指出，今 (2020) 年蘋果 iPhone 整體備貨量最低將降至 1.65 億支，年減 15%，新機也可能延後推出，美系外資先前預估， 今年蘋果 iPhone 整體備貨量將下修為 1.78 億支，年減 6%。

除蘋果外，中國華為手機也傳砍單訊息，韓系手機廠推出的 S20 系列新機，市場也傳銷售狀況不如預期。

黃漢成強調，大立光坦承 4 、 5 月業績將逐月下滑，外資連賣，股價也受制短中期均線下，相反的融資一直增加，不排除大立光股價跌破前波 3250 元的低點。

外資今 (22) 日賣超大立光 142 張，為連續第 6 個交易日賣超，6 天來合計賣超大立光 1105 張。