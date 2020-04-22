四大財金巨頭盼民營銀行支持紓困 中信銀董座提兩大建議

為鼓勵民營銀行加入紓困行列，四大財金部會今 (22) 日與民營銀行董座座談，希望民營銀行也能共同幫忙「雨天撐傘」，據了解，中信銀董事長利明献提兩大建議，包括央行的轉融通貸款利率，銀行資金成本降至 0.1%，及紓困貸款的提列備抵呆帳可砍半至 0.25%。

新冠肺炎引發百業蕭條，政府積極祭紓困方案，協助業者撐過疫情非常時期，為鼓勵民營銀行也能加入紓困行列，在銀行公會牽線下邀請民營銀行高層與會，與中央銀行總裁楊金龍、財政部部長蘇建榮、經濟部部長沈榮津、金管會主委顧立雄面對面座談。

據了解，對於政府希望民營銀行一起挺企業紓困訴求，銀行一致表態同意，強調雨天絕不收傘，但也希望政府能適度調降資金成本利率與備抵呆帳提存覆蓋率。

中信銀董事長利明献也在會中提出兩大建議，包括：一、央行 2000 億元轉融通貸款利率，銀行的資金負擔成本可從 0.25% 降至 0.1%；二、2000 億元的紓困貸款，備抵呆帳提列比重能從 0.5% 砍半，降至 0.25%。

據了解，對於利明献的提議，央行與金管會會中並未明確給予回應，而銀行業者說，以 2000 億元紓困貸款估算，目前全體銀行必須提列 10 億元備抵呆帳，但砍半後只要提列 5 億元即可，大幅降低銀行資金成本壓力，預期可吸引更多民營銀行加入紓困企業行列。

根據國庫署今天公布資料，截至 4 月 21 日止，公股銀行承做各部會、自辦企業與個人貸款，已經核准 10120 戶、核貸金額 1755.58 億元，核貸戶數與金額比率分別 73.55%、60%，明顯較民營銀行積極。