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四大財金巨頭盼民營銀行支持紓困 中信銀董座提兩大建議

鉅亨網記者郭幸宜 台北
中央銀行總裁楊金龍。(鉅亨網資料照)
中央銀行總裁楊金龍。(鉅亨網資料照)
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紓困財政部經濟部中央銀行金管會備抵呆帳準備中信銀新冠肺炎銀行公會

為鼓勵民營銀行加入紓困行列，四大財金部會今 (22) 日與民營銀行董座座談，希望民營銀行也能共同幫忙「雨天撐傘」，據了解，中信銀董事長利明献提兩大建議，包括央行的轉融通貸款利率，銀行資金成本降至 0.1%，及紓困貸款的提列備抵呆帳可砍半至 0.25%。

新冠肺炎引發百業蕭條，政府積極祭紓困方案，協助業者撐過疫情非常時期，為鼓勵民營銀行也能加入紓困行列，在銀行公會牽線下邀請民營銀行高層與會，與中央銀行總裁楊金龍、財政部部長蘇建榮、經濟部部長沈榮津、金管會主委顧立雄面對面座談。

據了解，對於政府希望民營銀行一起挺企業紓困訴求，銀行一致表態同意，強調雨天絕不收傘，但也希望政府能適度調降資金成本利率與備抵呆帳提存覆蓋率。

中信銀董事長利明献也在會中提出兩大建議，包括：一、央行 2000 億元轉融通貸款利率，銀行的資金負擔成本可從 0.25% 降至 0.1%；二、2000 億元的紓困貸款，備抵呆帳提列比重能從 0.5% 砍半，降至 0.25%。

據了解，對於利明献的提議，央行與金管會會中並未明確給予回應，而銀行業者說，以 2000 億元紓困貸款估算，目前全體銀行必須提列 10 億元備抵呆帳，但砍半後只要提列 5 億元即可，大幅降低銀行資金成本壓力，預期可吸引更多民營銀行加入紓困企業行列。

根據國庫署今天公布資料，截至 4 月 21 日止，公股銀行承做各部會、自辦企業與個人貸款，已經核准 10120 戶、核貸金額 1755.58 億元，核貸戶數與金額比率分別 73.55%、60%，明顯較民營銀行積極。