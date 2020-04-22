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新興債買點顯現 仍需留意兩大風險

鉅亨網記者鄭心芸
部分新興債仍面臨全球經濟衰退及油價大崩跌等壓力，存有不確定性，須審慎而為。(圖:AFP)
部分新興債仍面臨全球經濟衰退及油價大崩跌等壓力，存有不確定性，須審慎而為。(圖:AFP)
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肺炎疫情擴散全球，造成市場避險情緒高漲，今 (2020) 年新興債難逃提款機命運。所幸近期市場恐慌情緒逐漸消散，加上新興債挾著高殖利率、高利差誘因，可望吸引資金流入。不過法人也提醒，部分新興債目前仍面臨全球經濟衰退及油價大崩跌等兩大壓力，依然存有不確定性，須謹慎看待。

今年全球金融市場面臨修正潮，尤其新興市場於 3 月中旬遭逢股匯債三殺，國際資金大幅撤出新興國家。其中，債市部分，新興市場債券基金 3 月總計流出超過 240 億美元，資金外流規模甚至超越全球金融危機時期。新興債跌幅也不小，以彭博巴克萊新興市場綜合債指數為例，自 3 月 6 日高點回落，最大跌幅達 15.4%。

不過，隨著全球央行聯手救市，緩解流動性緊俏的問題，也帶動新興市場債利差收窄，第一金投信指出，觀察美元指數、新興債利差兩大指數，顯示市場恐慌情緒消散。衡量資金狀況的美元指數，從 100 以上的高檔區，下滑到 100 以下；同時，新興債利差也出現收窄情形，目前還有約 580 個基本點，高於近一年平均水準近一倍，加上新興債目前殖利率約 6.2%，明顯優於歐美，因此，若未來疫情持續改善，投資人信心提升之際，可望挾著高殖利率、高利差等兩大誘因，吸引市場資金。

由於許多新興國家正處於貨幣貶值與高通膨的環境影響，先機新興市場本地貨幣債券基金經理人戴瑞琪 (Delphine Arrighi) 認為，過去一個月新興市場貨幣大幅貶值，但是新興市場通膨並未攀升，因為經濟活動受創程度深，導致各種的需求壓力消失無蹤。能源價格下降亦抵銷糧食價格暫時上漲的影響。故此，目前毋須擔心通膨壓力，且近期賣壓令部分國家的殖利率大幅攀升，反而是佈局利率資產的好機會。

此外，目前新興市場匯率相對於長期平均值約呈現 20% 的折價，戴瑞琪 (Delphine Arrighi) 指出，油價回穩才是作多新興市場貨幣的訊號，但仍需待全球各國的經濟都開始復甦，屆時新興市場貨幣才有機會延續穩定升值的走勢。

若擔心新興債短期波動風險，第一金投信建議，挑選債信評級較佳的公債、投資等級債為主或比重較高的基金；幣別部分，除非手上原本就有新興市場貨幣，否則強烈建議，以新台幣美元計價為優先考量，降低新興市場本地貨幣波動造成的匯率風險。

台新投信則認為，根據過去經驗觀察，不管是雷曼事件、美國降評、油價重挫、中美貿易戰、新冠肺炎等重大利空期間，新興短期高收債跌幅明顯小於全球高收債、美國高收益債、美國短高收債，甚至在中美貿易戰期間逆勢上揚，因此，若能將新興短高收納入資產配置組合，有助於強化資產防禦力。

雖然目前新興債收益率具吸引力，但風險未除，仍需審慎而為，瀚亞投資指出，相較於美國投資級債券，新興市場債券的利差水準相對於過去較大，但仍須謹慎看待的是，當許多拉丁美洲債券發行人，正遭受全球經濟下滑及近期油價崩跌至歷史低點的壓力，也為新興債市帶來不確定性，值得留意。