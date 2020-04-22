蔡明彰分析師觀點：台股冰與火 第二季三大火紅產業

今天報告的主題是「台股冰與火，第二季三大火紅產業」。

以台灣 3 月的外銷接單來講，3 月是驚喜，是火。402.6 億美元，YOY 成長了 4.3％，比原先政府估計的衰退 10％來得好。主要有兩個因素，第一個是大陸的復工，第二個是遠距商機。電子跟資通訊的產品扮演了意外驚喜的主要動能，但是到了 4 月，卻是驚嚇，是冰。

估計 4 月外銷接單 338～353 億美元，YOY 將會衰退 6～10％，在這樣的情況之下，台灣的外銷接單是冰火同存，更何況我們的產業，所以現在要超前部署，考驗了投資人的選股判斷。

最近全球股市在美國股市的帶動之下，進行了漲多的修正，最主要美國股市道瓊這一波從最低點的 18,000 點，反彈超過了 33％，符合牛市定義。但是就當前的企業獲利能力跟經濟數字來看，有點漲太多，所以引發了真牛或假牛的爭議，台股的情況也雷同。

萬寶投顧蔡明彰分析師強調，但是記住外資在這個階段成為台股的反指標，最近因為疫情的關係，外資 CALL 公司暫停，所以個股的報告失真，導致外資的操作反指標，我們以外資買賣超超過 200 億元為一個分界點。

4 月 17 日反映了台積電 (2330-TW) 的法說利多，外資買超超過 200 億元。結果，2 個交易日之後，台股大跌將近 300 點。當 4 月 21 日外資賣超超過 200 億元之後，隔天的 4 月 22 日台股就反彈，所以這時候不能盲目相信外資的操作，還是要回來產業基本面的研判。

美國重量級的科技股 Netflix 網飛，第一季財報優於預期，付費訂閱的會員大增超過 1,500 萬人，但是預期下半年收視率將會下降，網飛的經營模式如同分期付款的概念，因為疫情居家隔離，會員很多，但是下半年假如解除警報，付費的會員將會減少。

比較特別的是台積電第六大客戶德州儀器，第一季的財報因為客戶囤貨的因素，優於預期，但今年股價依舊跌了 17％，非戰之罪，因為中國正在去美化，德儀是全球第一大的電源管理晶片，所以中國的採購轉向了大陸本土跟台廠。

我們看大陸規模最大的電源管理晶片聖邦股份 (300661)，今年上漲 13％，台灣技術最好的三家電源管理晶片，矽力 - KY(6415-TW) 今年以來漲 25％，致新 (8081-TW) 小跌不到 5％，昂寶 - KY(4947-TW)則上漲了 6％，並且私有化，即將下櫃。

但是，提醒大家，沒有基本面的行情，宛如華麗的房屋蓋在沙灘上，現在台股的冰產業，最主要是手機。

三星 S20 砍單，今年 S20 無法像往年的 Galaxy S 系列一年銷售 3,500 萬支，今年將 2,000 萬支都不到，被點名的光學鏡頭的大立光 (3008-TW)，散熱的雙鴻(3324-TW) 跟泰碩 (3338-TW)。再過來，也傳出華為的砍單，華為第一季的營收 YOY 小漲 1.4％，但是第二季之後陷入了困境，台積電、大立光、聯詠(3034-TW)、穩懋(3105-TW) 都是被點名，而且在禮拜三的盤面，相對弱勢。

但是對比之下，台股有三大活產業，到了第二季，都會一路火紅，分別是任天堂供應鏈、NB 零組件、伺服器記憶體。

任天堂的 Switch 決定，今年量產 2,200 萬台，估增一成，尤其動物森友會這個遊戲軟體，使得遊戲卡匣、記憶體的需求大增，所以旺宏 (2337-TW) 獲得五成追加的訂單，禮拜三在盤面大漲超過 4％。

記憶體的股票，不管是在威剛 (3260-TW) 或者宇瞻(8271-TW)，這些的財報已經公佈出來，YOY 都是大幅成長超過一倍。

最後，NB 組裝仁寶 (2324-TW) 第二季估計營收將會季增六成，主要是遠距商機跟第三季的返校備貨。但是，NB 零組件當中，義隆 (2458-TW) 觸控晶片第一季的營收 YOY 成長 17.3％。致新電源管理晶片第一季的營收也是成長超過了 40％，優群(3217-TW)NB Type C 第一季營收成長 13.8％，這些都是代表了在第一季的疫情影響之下，業績不但沒有衰退，甚至更加展望第二季還有很強的成長。

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